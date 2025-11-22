Samsung Việt Nam 30 năm kiến tạo giá trị, cùng đối tác nâng tầm công nghệ Việt

Ba thập kỷ phát triển bền vững

Khởi đầu với nhà máy sản xuất TV đầu tiên vào năm 1995, Samsung đến nay đã trở thành nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư 23,2 tỷ USD (tính đến cuối năm 2024). Doanh nghiệp hiện vận hành 6 nhà máy tại Bắc Ninh, Thái Nguyên, TP.HCM; một Trung tâm R&D lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội và pháp nhân phụ trách hoạt động bán hàng.

Các sản phẩm "Made in Vietnam" của Samsung được xuất khẩu đến 128 quốc gia và vùng lãnh thổ, đạt kim ngạch 54,4 tỷ USD trong năm 2024. Bước sang năm 2025, Samsung cán mốc 2 tỷ thiết bị di động được sản xuất tại Việt Nam – tiếp tục khẳng định vai trò mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dây chuyền sản xuất và lắp ráp thiết bị di động của Samsung đặt tại nhà máy Thái Nguyên

Song song với đầu tư sản xuất, Samsung cũng thúc đẩy mạnh mẽ giáo dục, đào tạo và công nghiệp hỗ trợ. Các chương trình như Samsung Innovation Campus - dự án phát triển năng lực công nghệ cho thế hệ trẻ, chuỗi Ngôi trường Hy vọng Samsung ở Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn hay cuộc thi Solve for Tomorrow đã mang cơ hội tiếp cận công nghệ đến hàng nghìn học sinh, sinh viên mỗi năm.

Đã có hơn 5.000 học sinh được học tập và phát triển tại chuỗi ngôi trường Hy vọng Samsung trên cả nước

Trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, Samsung đã tư vấn cải tiến cho 379 doanh nghiệp Việt và đào tạo hơn 400 chuyên gia tư vấn từ 2018 - 2021. Giai đoạn 2020 - 2024, Samsung phối hợp Bộ Công Thương đào tạo 209 kỹ thuật viên khuôn mẫu và hỗ trợ 80 doanh nghiệp phát triển mô hình nhà máy thông minh, đào tạo thêm 123 chuyên gia trong lĩnh vực này.

Đồng hành cùng đối tác: dấu ấn quan trọng của hành trình 30 năm

Những thành tựu sau ba thập kỷ không chỉ đến từ nỗ lực nội tại, mà còn nhờ sự đồng hành của hệ sinh thái đối tác trong nước. Trong đó, Thế Giới Di Động, FPT Retail và Viettel Store là ba đại diện tiêu biểu - cùng chia sẻ tầm nhìn đổi mới và sứ mệnh đưa công nghệ đến gần hơn người Việt.

Là đối tác lớn trong suốt nhiều năm, Thế Giới Di Động đã góp phần đưa các công nghệ tiên phong của Samsung đến với người tiêu dùng Việt, bao gồm những dòng sản phẩm được phát triển riêng cho thị trường.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động, chia sẻ: "Chúc mừng Samsung Việt Nam với hành trình 30 năm tiên phong đồng hành cùng người tiêu dùng Việt. Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh tự hào cùng Samsung mang công nghệ hiện đại, nâng tầm chất lượng cuộc sống cho hàng triệu gia đình Việt. Chúc mối quan hệ hợp tác Samsung - Thế Giới Di Động ngày càng bền chặt, cùng phát triển vượt trội trong tinh thần Familyship: Thấu hiểu - Đồng hành - Hiệu quả."

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động gửi lời chúc mừng đến Samsung Việt Nam với hành trình 30 năm tiên phong đồng hành cùng người tiêu dùng Việt

FPT Retail cũng là một trong những đơn vị tiên phong phân phối hệ sinh thái Samsung trên toàn quốc. Với mạng lưới cửa hàng trải nghiệm rộng khắp, FPT Shop là một trong những đối tác đầu tiên mang trọn vẹn hệ sinh thái Samsung - từ điện thoại thông minh, thiết bị đeo, máy tính bảng đến TV và gia dụng thông minh - đến hàng triệu khách hàng.

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail, nhận định nền tảng hợp tác giữa hai bên được xây dựng trên chất lượng, niềm tin và sự hỗ trợ chiến lược. "30 năm là chặng đường chứng minh bản lĩnh của Samsung trong việc kiến tạo một hệ sinh thái công nghệ toàn diện và gắn bó với người Việt Nam. Chúng tôi tin rằng Samsung sẽ tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong toàn cầu và thiết lập những chuẩn mực mới cho ngành công nghệ", ông nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám Đốc FPT Retail khẳng định cam kết đồng hành cùng Samsung trong chiến lược chuyển đổi số và tối ưu hóa trải nghiệm đa kênh

Đồng hành cùng Samsung từ những ngày đầu, Viettel Store là một trong những đối tác đã đưa những chiếc điện thoại phím bấm đầu tiên đến tay người dùng, cho đến hệ sinh thái Galaxy hiện đại ngày nay. Hành trình 30 năm của Samsung tại Việt Nam gần như song hành với sứ mệnh của Viettel Store trong việc mang công nghệ đến mọi gia đình Việt. Trong suốt quá trình hợp tác, Viettel Store đánh giá cao tinh thần không ngừng đổi mới của Samsung - yếu tố giúp thương hiệu giữ vững vị thế tiên phong trong các lĩnh vực từ thiết bị di động, thiết bị đeo đến TV và gia dụng thông minh.

Bà Đinh Thị Dung, Giám đốc Hệ Thống Bán lẻ Viettel Store, chia sẻ: "Chúng tôi tự hào khi cùng Samsung kiến tạo nên những cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển mình của thị trường công nghệ Việt Nam – nơi mà mỗi sản phẩm không chỉ là thiết bị, mà còn là cầu nối giữa con người và tương lai số." Bà khẳng định Samsung không chỉ là đối tác kinh doanh mà là "người bạn đồng hành chiến lược đáng tin cậy", cùng hướng đến mục tiêu xây dựng một Việt Nam hiện đại, thông minh và nhân văn hơn.

Bà Đinh Thị Dung, Giám Đốc Hệ Thống Bán Lẻ Viettel Store bày tỏ sự tin tưởng giai đoạn hợp tác mới - nơi hai thương hiệu tiếp tục đồng hành để mang đến những trải nghiệm công nghệ đột phá cho người dùng trong kỷ nguyên số.

Ngoài các thương hiệu kể trên, Samnec cũng là đối tác lâu năm gắn bó với Samsung trong suốt hành trình phát triển tại thị trường Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Samsung Việt Nam, ông Đặng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Quốc tế Samnec cho biết: "Chúng tôi tự hào khi được trao tặng chứng nhận hợp tác bền vững cùng Samsung trong đại lễ sinh nhật Samnec vừa qua. Đây không chỉ là minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên, mà còn là cam kết đồng hành mạnh mẽ mà Samnec sẽ tiếp tục xây dựng trong những năm tới."

Ông Đặng Minh Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Samnec chúc mừng và chia sẻ niềm tự hào là một trong những đối tác lâu đời của Samsung Việt Nam

Quan hệ hợp tác giữa Samsung và các đối tác trong nước là minh chứng sống động cho tinh thần cùng phát triển, cùng kiến tạo giá trị mới cho người Việt. Ba thập kỷ qua, Samsung không chỉ xây dựng vị thế là doanh nghiệp FDI lớn nhất, mà còn trở thành người đồng hành chiến lược của hệ sinh thái bán lẻ công nghệ Việt Nam.

Với nền tảng hợp tác bền vững, tầm nhìn chung về đổi mới và cam kết nâng tầm trải nghiệm người dùng, Samsung và các đối tác được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết tiếp những cột mốc lớn trong thập niên tới - góp phần định hình tương lai công nghệ Việt Nam trong kỷ nguyên số.