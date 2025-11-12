iPhone Fold sẽ có camera selfie 24 MP dưới màn hình

Theo thông tin từ JP Morgan, iPhone Fold dự kiến sẽ được trang bị camera selfie 24 MP dưới màn hình, tương tự như Galaxy Z Fold6. Ngoài ra, thiết bị này còn có thêm một camera selfie 24 MP trên màn hình ngoài. Tuy nhiên, máy có thể chỉ trang bị hai camera sau, bao gồm cảm biến chính 48 MP và cảm biến siêu rộng 48 MP.

iPhone Fold sẽ có trải nghiệm liền mạch nhờ camera selfie dưới màn hình ẢNH: MACRUMORS

Tài liệu cũng cho biết Apple có thể trì hoãn việc ra mắt phiên bản thường của iPhone 18 đến nửa đầu năm 2027, thay vào đó tập trung vào các mẫu Pro, Air và Fold trong sự kiện diễn ra vào tháng 9.2026.

Sự xuất hiện của camera selfie 24 MP dưới màn hình trên iPhone Fold là điều quan trọng bởi trong nhiều năm qua, Samsung đã sử dụng camera selfie dưới màn hình nhưng chỉ ở độ phân giải 4 MP trên Galaxy Z Fold6. Mặc dù điều này giúp tạo ra màn hình bên trong liền mạch, nhưng chất lượng hình ảnh lại không đạt yêu cầu. Do đó, Samsung đã chuyển sang sử dụng camera selfie đục lỗ 10 MP trên Galaxy Z Fold7.

iPhone Fold lộ tham vọng thay đổi cuộc chơi

Nếu thông tin trên chính xác, Apple đang xem xét công nghệ mà đối thủ chính của họ đã từ bỏ. Tuy nhiên, với độ phân giải cao gấp 6 lần đối thủ, camera selfie trên iPhone Fold hứa hẹn sẽ cung cấp hình ảnh sắc nét và chi tiết hơn.

Galaxy Z Fold7 đã trở lại với camera đục lỗ do nỗi thất vọng ở bản tiền nhiệm ẢNH: PCMAG

Apple dường như tự tin sẽ khắc phục những nhược điểm của camera dưới màn hình, như chất lượng hình ảnh kém và hiện tượng méo hình. Nếu Apple thành công, nhiều nhà sản xuất Android có thể sẽ nhanh chóng áp dụng công nghệ này.

Bên cạnh đó, tất cả các mẫu iPhone 18 (trừ iPhone 18e) được cho là sẽ trang bị camera selfie 24 MP, đánh dấu sự nâng cấp so với cảm biến 18 MP trên iPhone 17. Với việc iPhone 17 đã áp dụng camera trước Center Stage, người dùng có thể kỳ vọng các mẫu iPhone 18 và iPhone Fold sẽ giữ lại công nghệ này.

Mặc dù iPhone Fold có thể không có ống kính tele như iPhone 17 Pro, nó hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm camera trước vượt trội với ảnh selfie sắc nét và chất lượng cuộc gọi video được cải thiện. Câu hỏi đặt ra là Apple xử lý việc thiếu Face ID trên thiết bị gập ra sao? Có thể công ty thay thế bằng cảm biến vân tay gắn bên hông như trên các mẫu iPad gần đây.