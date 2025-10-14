Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lộ bí mật giúp Apple giảm giá iPhone Fold

Kiến Văn
Kiến Văn
14/10/2025 14:13 GMT+7

Chuyên gia phân tích Ming-chi Kuo vừa đưa ra dự đoán về chi phí sản xuất bản lề của iPhone Fold - chiếc smartphone gập đầu tiên của Apple.

Theo PhoneArena, bản lề mà Apple sử dụng cho iPhone Fold có thể rẻ hơn đáng kể so với dự đoán ban đầu, với mức giảm từ 20 đến 40 USD cho mỗi chiếc. Khi được sản xuất hàng loạt, chi phí trung bình có thể chỉ dao động trong khoảng 70 - 80 USD, thấp hơn nhiều so với mức 100 - 120 USD như hiện tại.

- Ảnh 1.

Chi phí sản xuất bản lề rẻ hơn khoảng 40 USD giúp Apple có thể giảm giá đối với iPhone Fold

ẢNH: TECHADVISOR

Bản lề là bộ phận giữ vai trò then chốt trong thiết kế của các mẫu smartphone gập, bởi nó phải đảm bảo cơ chế đóng mở linh hoạt nhưng vẫn bền bỉ theo thời gian. Quá trình chế tạo bản lề thường rất phức tạp khiến chi phí sản xuất tăng cao. Tuy nhiên, Apple dường như đã tìm ra hướng tối ưu để kiểm soát giá thành mà không ảnh hưởng đến độ bền.

Bản lề iPhone Fold rẻ hơn nhiều so với dự đoán

Cũng theo báo cáo từ Kuo, đối tác lâu năm trong chuỗi cung ứng của Apple là Foxconn sẽ cùng với Shin Zu Shing đảm nhận phần lớn nhiệm vụ sản xuất bản lề, chiếm khoảng 65% tổng số đơn hàng. Phần còn lại được cho là do Amphenol đảm trách. Ngoài ra, Luxshare có thể tham gia vào dây chuyền sản xuất sau năm 2027, tùy thuộc vào mức độ thành công của thế hệ iPhone gập đầu tiên.

Một số tin đồn trước đây cho biết khung của iPhone màn hình gập sẽ được chế tạo từ hợp kim titan và nhôm để giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ cứng cáp. Tuy nhiên, thông tin này có phần trái ngược với dự đoán trước đó của chính Kuo khi ông cho rằng thép không gỉ có thể là lựa chọn của Apple.

Theo giới phân tích, nếu mọi việc diễn ra đúng tiến độ, chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple có thể được ra mắt vào cuối năm 2026, đánh dấu bước tiến mới của hãng trong phân khúc smartphone cao cấp.

