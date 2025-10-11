Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Galaxy TriFold sẵn sàng ra mắt với thiết kế táo bạo

Kiến Văn
Kiến Văn
11/10/2025 20:19 GMT+7

Samsung được cho là đang phát triển Galaxy TriFold, mẫu smartphone màn hình gập ba với ba viên pin riêng biệt để ra mắt vào cuối năm nay.

Theo BGR, mặc dù Samsung vẫn chưa công bố thông tin chính thức về Galaxy TriFold, tuy nhiên các rò rỉ và bằng sáng chế mới đã hé lộ phần nào thiết kế của mẫu smartphone màn hình gập ba này. Khác với Galaxy Z Fold có màn hình gập hai quen thuộc, phiên bản mới được đồn đoán sẽ là bước tiến đột phá với màn hình gập ba linh hoạt.

Galaxy TriFold sẵn sàng với thiết kế đầy táo bạo - Ảnh 1.

Samsung sắp hiện thực hóa các nguyên mẫu màn hình gập ba vào sản phẩm chính thức

ẢNH: Galaxy Club

Đáng chú ý, theo một bằng sáng chế bị rò rỉ từ Galaxy Club, Samsung có thể sẽ tích hợp ba viên pin riêng biệt trên mẫu Galaxy TriFold. Thiết kế này nhằm đảm bảo thời lượng pin cho một thiết bị có kích thước màn hình lớn và cấu trúc phức tạp như Galaxy TriFold.

Thời lượng pin là yếu tố then chốt trên Galaxy TriFold

Cụ thể, các viên pin được bố trí như sau: viên nhỏ nhất nằm ở cụm camera, viên thứ hai ở mặt sau màn hình ngoài và viên lớn nhất ở phần giữa khi máy gập lại. Đây được xem là một bước đi táo bạo nhưng hoàn toàn hợp lý với một thiết bị cần thời lượng pin cao.

Galaxy TriFold sẵn sàng với thiết kế đầy táo bạo - Ảnh 2.

Bằng sáng chế cách sắp xếp pin trên Galaxy TriFold

ẢNH: GALAXY CLUB

Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ về dung lượng pin hay tốc độ sạc mà Samsung sẽ mang đến Galaxy TriFold, tuy nhiên các rò rỉ cho thấy công ty Hàn Quốc đang nỗ lực phát triển chiếc smartphone hoàn toàn mới. Nhiều khả năng, hãng sẽ công bố thêm chi tiết về Galaxy TriFold trước khi kết thúc tháng 10, tuy nhiên sản phẩm có thể chỉ được phát hành hạn chế tại một số thị trường để đánh giá hiệu suất trước khi mở rộng ra toàn cầu.

