Công nghệ Tin tức công nghệ

Điện thoại Galaxy sẽ nhanh gần bằng máy tính nhờ bộ nhớ UFS 5.0

Kiến Văn
Kiến Văn
11/10/2025 08:39 GMT+7

Các mẫu smartphone Android trong thời gian tới, bao gồm cả Samsung Galaxy, sẽ được trang bị bộ nhớ UFS 5.0.

JEDEC, tổ chức phát triển tiêu chuẩn UFS, vừa thông báo UFS 5.0 đã gần hoàn thiện. Mặc dù thông số kỹ thuật cụ thể chưa được công bố, nhưng bộ nhớ mới này dự kiến sẽ tăng gấp đôi tốc độ xử lý và độ tin cậy so với UFS 4.0. Năm ngoái, Samsung cho biết họ có thể thương mại hóa bộ nhớ UFS 5.0 trên điện thoại di động vào năm 2027, điều này có nghĩa công ty có thể xem xét trang bị UFS 5.0 cho dòng Galaxy S27 ra mắt cùng năm.

Điện thoại Galaxy sẽ nhanh gần bằng máy tính nhờ bộ nhớ UFS 5.0 - Ảnh 1.

Samsung có thể áp dụng bộ nhớ UFS 5.0 vào Galaxy S27 ngay đầu năm 2027

ẢNH: SAMMOBILE

Các tính năng nổi bật trên UFS 5.0

UFS 5.0 sẽ mang lại nhiều cải tiến, bao gồm khả năng đọc, ghi và lưu trữ dữ liệu nhanh hơn, đồng thời tăng tốc độ tải ứng dụng và hình ảnh. Danh sách các tính năng nổi bật sẽ đến với công nghệ bộ nhớ này bao gồm:

  • Tăng hiệu suất tuần tự lên tới 10,8 GB/giây để đáp ứng nhu cầu xử lý cao.
  • Cân bằng liên kết tích hợp nhằm đảm bảo tính toàn vẹn tín hiệu tốt hơn.
  • Đường ray cung cấp điện riêng biệt để giảm nhiễu giữa hệ thống PHY và bộ nhớ, từ đó giúp tích hợp hệ thống dễ dàng hơn.
  • Tính năng băm nội tuyến (Inline Hashing) để tăng cường bảo mật.

Với hiệu suất tuần tự có thể đạt tới 10,8 GB/giây, người dùng có thể kỳ vọng vào việc mở ứng dụng nhanh hơn, đa nhiệm mượt mà và xử lý camera hiệu quả hơn trên các điện thoại Android trong tương lai.

Tuy nhiên, việc cải thiện tốc độ xử lý cũng đặt ra lo ngại về việc tiêu tốn pin. Để giải quyết vấn đề này, JEDEC cho biết họ đang nỗ lực nâng cao hiệu suất năng lượng nhằm đảm bảo việc tăng tốc độ không trở thành gánh nặng cho pin.

Ngoài ra, UFS 5.0 sẽ tương thích ngược với phần cứng UFS 4.x, giúp việc áp dụng trở nên đơn giản hơn. Mặc dù chuẩn lưu trữ mới gần hoàn thiện, người dùng sẽ phải chờ ít nhất hai năm nữa mới có thể thấy nó xuất hiện trên các mẫu smartphone tiếp theo.

