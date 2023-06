Micron giới thiệu công nghệ lưu trữ UFS 4.0 mới

Theo GizChina, Micron đã gửi mẫu cho các nhà sản xuất điện thoại và chipset để kiểm tra. Hiện tại các ổ lưu trữ sử dụng UFS 4.0 sẽ có các dung lượng 256 GB, 512 GB và 1 TB. Công ty sẽ bắt đầu sản xuất các ổ lưu trữ này vào nửa cuối năm 2023, do đó sẽ cần một thời gian nữa mọi người mới thấy điện thoại sử dụng bộ nhớ UFS 4.0 từ Micron lên kệ.



Công nghệ UFS 4.0 của Micron sẽ giúp smartphone cao cấp mạnh mẽ hơn

CHỤP MÀN HÌNH

Mark Montierth, Phó chủ tịch công ty kiêm Tổng giám đốc Bộ phận Kinh doanh Di đ ộng của Micron cho biết: "Giải pháp di động mới nhất của Micron kết hợp chặt chẽ với công nghệ UFS 4.0 tốt nhất trong phân khúc của công ty, bộ điều khiển công suất thấp độc quyền, NAND 232 lớp và kiến trúc firmware có cấu hình cao để mang lại hiệu suất chưa từng có. Kết hợp tất cả các công nghệ này giúp Micron đi đầu trong việc cung cấp các cải tiến về hiệu suất và tiêu thụ ít năng lượng mà khách hàng của công ty cần để mang lại trải nghiệm đặc biệt cho người dùng với các smartphone hàng đầu.

Tiêu chuẩn lưu trữ UFS 4.0 mới sẽ làm cho các thiết bị di động như smartphone trở nên tốt hơn. Nó cung cấp một số cải tiến thú vị giúp mọi thứ nhanh và hiệu quả hơn. Đầu tiên, khi mở một ứng dụng trên thiết bị có bộ nhớ lưu trữ UFS 4.0 của Micron, ứng dụng đó sẽ mở nhanh hơn 15% so với trước đây. Do đó, người dùng sẽ không phải đợi lâu để chơi trò chơi yêu thích hoặc sử dụng các ứng dụng. Hơn nữa, các thiết bị có bộ lưu trữ này sẽ khởi động nhanh hơn 20% so với các tiêu chuẩn cũ. Bộ lưu trữ mới cũng sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, điều này thực sự quan trọng để giúp pin thiết bị hoạt động lâu hơn. Với UFS 4.0, các thiết bị có thể sử dụng ít năng lượng hơn 25%.

Một điều thú vị khác về UFS 4.0 là nó có thể ghi thông tin vào bộ lưu trữ nhanh hơn trước đây. Băng thông ghi cao hơn 100% so với thế hệ trước, trong khi băng thông truy xuất thông tin cao hơn 75%. Điều này có nghĩa là mọi thứ sẽ tải nhanh hơn và người dùng sẽ không phải đợi lâu để tải hình ảnh, video hoặc trò chơi của mình. Về cơ bản, UFS 4.0 là một cải tiến lớn trong công nghệ lưu trữ, làm cho các thiết bị nhanh hơn, hiệu quả và mạnh mẽ hơn.

Bộ nhớ lưu trữ UFS 4.0 của Micron cung cấp tốc độ đọc tuần tự lên tới 4.300 MB/giây và tốc độ ghi tuần tự lên tới 4.000 MB/giây. Để so sánh, tốc độ đó nhanh hơn tiêu chuẩn UFS 4.0 của Samsung, vốn có tốc độ đọc tuần tự 4.200 MB/giây và tốc độ ghi tuần tự 2.800 MB/giây. Nhìn chung tốc độ ghi tiêu chuẩn của Micron nhanh hơn đáng kể so với tiêu chuẩn của Samsung.