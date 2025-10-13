Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple nói lời chia tay Clips sau 8 năm

Kiến Văn
Kiến Văn
13/10/2025 20:07 GMT+7

Apple vừa chính thức xóa ứng dụng Clips, một trình chỉnh sửa video đơn giản dành cho iPhone, khỏi App Store.

Điều này đồng nghĩa với việc người dùng Apple không thể tải xuống ứng dụng Clips nữa. Tuy nhiên, nếu đã cài đặt Clips trên iPhone, ứng dụng vẫn hoạt động bình thường và người dùng có thể tải lại từ lịch sử mua hàng. Apple khuyến khích người dùng lưu trữ các dự án của mình và chuyển sang sử dụng iMovie, một trình chỉnh sửa video mạnh mẽ hơn.

Apple nói lời chia tay Clips sau 7 năm - Ảnh 1.

Apple vừa chính thức xóa ứng dụng Clips

ẢNH: APPLE

Từng được đánh giá cao khi ra mắt, Clips cho phép người dùng ghép video ngắn, thêm bộ lọc và sử dụng tính năng "Live Titles" để chuyển giọng nói thành phụ đề. Tuy nhiên, ứng dụng này không thu hút được sự chú ý như Instagram Stories hay TikTok.

Apple muốn dồn sức cho iMovie và Final Cut Pro

Việc đóng cửa Clips phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong thế giới truyền thông xã hội. Khi Clips ra mắt, đây là một ý tưởng mới mẻ, nhưng sau đó các nền tảng như TikTok và Instagram đã tích hợp các công cụ chỉnh sửa video ngay trong ứng dụng của họ, khiến người dùng không cần phải chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Apple dường như đang từ bỏ các ứng dụng sáng tạo nhỏ gọn để tập trung vào các phần mềm chuyên nghiệp hơn như iMovie và Final Cut Pro. Nếu là người yêu thích sử dụng Clips để tạo video nhanh chóng, đã đến lúc tìm kiếm lựa chọn mới. Apple muốn người dùng chuyển sang iMovie, nhưng với nhiều người, việc sử dụng các công cụ chỉnh sửa có sẵn trong Instagram hoặc TikTok có thể là lựa chọn dễ dàng và thực tế hơn.

Nhiều khả năng Apple sẽ không phát hành phiên bản thay thế cho Clips. Thay vào đó, người dùng có thể kỳ vọng vào việc Apple sẽ tiếp tục cải tiến iMovie và có thể tích hợp thêm các tính năng quay video mới vào ứng dụng Camera trên iPhone trong tương lai. Rõ ràng, tương lai của việc chỉnh sửa video nhanh không còn nằm trong một ứng dụng độc lập mà diễn ra ngay trong các nền tảng mạng xã hội mà người dùng thường xuyên chia sẻ.

Khám phá thêm chủ đề

Apple Clips mạng xã hội TikTok Instagram Stories
