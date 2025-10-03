Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

OpenAI ra mắt mạng xã hội Sora giống TikTok nhưng tràn ngập video AI giả mạo

Thạch An
Thạch An
03/10/2025 09:56 GMT+7

OpenAI đang bước vào một giai đoạn mới gây tranh cãi khi chính thức tung ra Sora app - ứng dụng mạng xã hội video AI được cho là giống với TikTok, ra mắt ngày 30.9.2025 cùng với mô hình Sora 2.

Sora app - mạng xã hội video AI gây tranh cãi vì tràn ngập deepfake

Tháng 2.2024, OpenAI lần đầu giới thiệu Sora, mô hình AI có thể tạo video từ văn bản, được coi là bước ngoặt sau ChatGPT. Người dùng nhập mô tả, AI sẽ dựng video ngắn với hình ảnh và chuyển động khá chân thực. Đến cuối tháng 9.2025, OpenAI công bố Sora 2, phiên bản nâng cấp, có thêm khả năng tạo âm thanh, xử lý vật lý tốt hơn và tái hiện cảnh phức tạp như thể thao, nhảy cầu hay trượt ván. Đây được xem là công nghệ video AI tiên tiến nhất hiện nay.

Song song đó, công ty bất ngờ giới thiệu Sora app, ứng dụng mạng xã hội mới trên iOS tại Mỹ và Canada. Khác với công cụ thuần túy trước đây, Sora app cho phép người dùng tạo, chia sẻ và xem video AI trên một feed dạng TikTok hay Instagram Reels, chính thức đưa OpenAI bước vào sân chơi giải trí mạng xã hội.

OpenAI ra mắt mạng xã hội Sora giống TikTok tràn ngập video AI giả mạo - Ảnh 1.

CEO OpenAI Sam Altman vừa cho ra mắt Sora 2 và mạng xã hội video AI - Sora

ẢNH: REUTERS

Điểm nhấn của Sora app là tính năng cameo. Người dùng có thể đăng ký dữ liệu gương mặt và giọng nói để chèn bản thân vào video AI. Họ cũng có thể cho phép bạn bè sử dụng tính năng đó trong video chung. Ngay khi ra mắt, CEO Sam Altman để cameo của mình ở chế độ công khai và kết quả là chỉ trong 24 giờ, hàng loạt video deepfake ông tràn ngập: từ "ăn trộm GPU Nvidia rồi bị cảnh sát bắt", đến "bưng Starbucks cho Pikachu" hay "nuôi heo trong trang trại". Hiện tượng này khiến Altman trở thành "meme toàn cầu" và biến Sora thành một máy sản xuất deepfake khổng lồ. 

Dù mang lại tiếng cười, hiện tượng này làm dấy lên câu hỏi: khi chính lãnh đạo OpenAI bị biến thành meme toàn cầu, công ty sẽ kiểm soát thế nào khi tình huống tương tự xảy ra với chính trị gia, người nổi tiếng hoặc cá nhân bình thường?

Mạng xã hội video AI: tiềm năng lớn nhưng đầy rủi ro

Sora app vận hành tương tự các các nền tảng video ngắn như TikTok, Meta Reels hay YouTube Shorts, với thuật toán gợi ý nội dung dựa trên thói quen người dùng. Điểm khác biệt, đây là mạng xã hội đầu tiên tập trung hoàn toàn vào video AI. Theo TechCrunch, Sora 2 gây ấn tượng mạnh về mặt kỹ thuật khi tạo ra những cảnh quay có độ chân thực cao. Nhưng chính vì thế, nguy cơ lạm dụng cho mục đích xấu càng lớn, buộc OpenAI phải có cơ chế kiểm soát an toàn cho người dùng trong một "vũ trụ video không có thật".

OpenAI ra mắt mạng xã hội Sora giống TikTok tràn ngập video AI giả mạo - Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình một video được tạo ra từ Sora 2

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE VERGE

Việc ra mắt Sora cũng phơi bày mâu thuẫn nội tại của OpenAI: vừa muốn duy trì hình ảnh phòng thí nghiệm đặt an toàn nhân loại lên hàng đầu, vừa phải mở rộng sang sản phẩm tiêu dùng để tìm nguồn thu. Chi phí tính toán khổng lồ khiến công ty không thể chỉ dựa vào ChatGPT. CEO Sam Altman thừa nhận: "Chúng tôi cần vốn để phát triển AI phục vụ khoa học, nhưng cũng tốt nếu tạo ra sản phẩm khiến mọi người mỉm cười và giúp bù chi phí vận hành". 

Tuy vậy, giới học giả và cựu nhân viên vẫn hoài nghi. Boaz Barak, nhà nghiên cứu OpenAI và giáo sư Harvard cảnh báo: "Sora thật ấn tượng về mặt kỹ thuật, nhưng còn quá sớm để tự tin rằng chúng ta đã tránh được vết xe đổ của các nền tảng mạng xã hội khác". Hiện Sora mới thử nghiệm ở Mỹ và Canada, nhưng sức hút đã bùng nổ đến mức mã mời bị rao bán trên eBay. Đồng thời, các cơ quan quản lý Mỹ vẫn giám sát chặt chẽ việc OpenAI chuyển sang mô hình vì lợi nhuận.

Rõ ràng, Sora vừa mở ra một kỷ nguyên mới cho video AI, vừa đặt OpenAI vào tâm điểm tranh cãi liệu đây là cuộc cách mạng giải trí hay là nguy cơ vấn nạn video deepfake khó lường.

Tin liên quan

Google ra AI tạo video, cạnh tranh Sora của OpenAI

Google ra AI tạo video, cạnh tranh Sora của OpenAI

AI tạo video mang tên Veo có khả năng biến câu lệnh văn bản thành video ở độ phân giải 1.080p, dài hơn một phút và sẽ là đối thủ của Sora do OpenAI phát triển.

Google trấn áp mạnh mẽ nạn deepfake nhạy cảm

Khám phá thêm chủ đề

Sam Altman Nvidia mạng xã hội video AI deepfake OPENAI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận