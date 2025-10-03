OpenAI ra mắt mạng xã hội Sora giống TikTok nhưng tràn ngập video AI giả mạo

Sora app - mạng xã hội video AI gây tranh cãi vì tràn ngập deepfake

Tháng 2.2024, OpenAI lần đầu giới thiệu Sora, mô hình AI có thể tạo video từ văn bản, được coi là bước ngoặt sau ChatGPT. Người dùng nhập mô tả, AI sẽ dựng video ngắn với hình ảnh và chuyển động khá chân thực. Đến cuối tháng 9.2025, OpenAI công bố Sora 2, phiên bản nâng cấp, có thêm khả năng tạo âm thanh, xử lý vật lý tốt hơn và tái hiện cảnh phức tạp như thể thao, nhảy cầu hay trượt ván. Đây được xem là công nghệ video AI tiên tiến nhất hiện nay.

Song song đó, công ty bất ngờ giới thiệu Sora app, ứng dụng mạng xã hội mới trên iOS tại Mỹ và Canada. Khác với công cụ thuần túy trước đây, Sora app cho phép người dùng tạo, chia sẻ và xem video AI trên một feed dạng TikTok hay Instagram Reels, chính thức đưa OpenAI bước vào sân chơi giải trí mạng xã hội.

CEO OpenAI Sam Altman vừa cho ra mắt Sora 2 và mạng xã hội video AI - Sora ẢNH: REUTERS

Điểm nhấn của Sora app là tính năng cameo. Người dùng có thể đăng ký dữ liệu gương mặt và giọng nói để chèn bản thân vào video AI. Họ cũng có thể cho phép bạn bè sử dụng tính năng đó trong video chung. Ngay khi ra mắt, CEO Sam Altman để cameo của mình ở chế độ công khai và kết quả là chỉ trong 24 giờ, hàng loạt video deepfake ông tràn ngập: từ "ăn trộm GPU Nvidia rồi bị cảnh sát bắt", đến "bưng Starbucks cho Pikachu" hay "nuôi heo trong trang trại". Hiện tượng này khiến Altman trở thành "meme toàn cầu" và biến Sora thành một máy sản xuất deepfake khổng lồ.

Dù mang lại tiếng cười, hiện tượng này làm dấy lên câu hỏi: khi chính lãnh đạo OpenAI bị biến thành meme toàn cầu, công ty sẽ kiểm soát thế nào khi tình huống tương tự xảy ra với chính trị gia, người nổi tiếng hoặc cá nhân bình thường?

Mạng xã hội video AI: tiềm năng lớn nhưng đầy rủi ro

Sora app vận hành tương tự các các nền tảng video ngắn như TikTok, Meta Reels hay YouTube Shorts, với thuật toán gợi ý nội dung dựa trên thói quen người dùng. Điểm khác biệt, đây là mạng xã hội đầu tiên tập trung hoàn toàn vào video AI. Theo TechCrunch, Sora 2 gây ấn tượng mạnh về mặt kỹ thuật khi tạo ra những cảnh quay có độ chân thực cao. Nhưng chính vì thế, nguy cơ lạm dụng cho mục đích xấu càng lớn, buộc OpenAI phải có cơ chế kiểm soát an toàn cho người dùng trong một "vũ trụ video không có thật".

Ảnh chụp màn hình một video được tạo ra từ Sora 2 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE VERGE

Việc ra mắt Sora cũng phơi bày mâu thuẫn nội tại của OpenAI: vừa muốn duy trì hình ảnh phòng thí nghiệm đặt an toàn nhân loại lên hàng đầu, vừa phải mở rộng sang sản phẩm tiêu dùng để tìm nguồn thu. Chi phí tính toán khổng lồ khiến công ty không thể chỉ dựa vào ChatGPT. CEO Sam Altman thừa nhận: "Chúng tôi cần vốn để phát triển AI phục vụ khoa học, nhưng cũng tốt nếu tạo ra sản phẩm khiến mọi người mỉm cười và giúp bù chi phí vận hành".

Tuy vậy, giới học giả và cựu nhân viên vẫn hoài nghi. Boaz Barak, nhà nghiên cứu OpenAI và giáo sư Harvard cảnh báo: "Sora thật ấn tượng về mặt kỹ thuật, nhưng còn quá sớm để tự tin rằng chúng ta đã tránh được vết xe đổ của các nền tảng mạng xã hội khác". Hiện Sora mới thử nghiệm ở Mỹ và Canada, nhưng sức hút đã bùng nổ đến mức mã mời bị rao bán trên eBay. Đồng thời, các cơ quan quản lý Mỹ vẫn giám sát chặt chẽ việc OpenAI chuyển sang mô hình vì lợi nhuận.

Rõ ràng, Sora vừa mở ra một kỷ nguyên mới cho video AI, vừa đặt OpenAI vào tâm điểm tranh cãi liệu đây là cuộc cách mạng giải trí hay là nguy cơ vấn nạn video deepfake khó lường.