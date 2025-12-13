iOS 26.2 chính thức 'lên sóng', iPhone có thêm loạt tính năng mới

iOS 26.2 không chỉ mang đến một số tinh chỉnh mà còn giới thiệu nhiều tính năng quan trọng, đặc biệt cho người dùng tại châu Âu khi đã có tính năng Dịch trực tiếp do các vấn đề liên quan đến Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) tại khu vực.

Với khả năng mới, người dùng châu Âu hiện có thể sử dụng tính năng Dịch trực tiếp với AirPods, cho phép dịch qua lại giữa nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Nhật, Hàn và Trung Quốc.

Bản cập nhật iOS 26.2 có dung lượng khoảng 3,34 GB tùy thuộc mẫu iPhone ẢNH: K. VĂN

Ngoài ra, nhờ vào luật mới, người dùng tại Nhật Bản sẽ có thể thay thế chức năng nút bên cạnh của Siri bằng các trợ lý giọng nói của bên thứ ba như Gemini hoặc Alexa. Tuy nhiên, các thị trường khác không nên kỳ vọng vào sự thay đổi tương tự trong thời gian tới.

Nhiều cải tiến khác trên iOS 26.2

Đối với người dùng tại các quốc gia khác, iOS 26.2 cũng mang đến một số điều thú vị giúp nâng cao trải nghiệm iPhone của họ.

Cải tiến Liquid Glass: Giới thiệu cài đặt Màn hình khóa mới cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện đồng hồ và tạo ra các tương tác sống động hơn.

Hệ thống mã AirDrop dùng một lần: Cho phép chia sẻ tệp với người không có trong danh bạ trong tối đa 30 ngày.

Điểm giấc ngủ: Điều chỉnh mức Rất thấp từ 0 - 40, thay vì 0 - 29 như trước đây cũng như đổi tên cho điểm số giấc ngủ từ 96 - 100.

Apple Music: Người dùng có thể xem lời bài hát ngoại tuyến, ngay cả khi không có kết nối internet.

Ngoài những tính năng trên, iOS 26.2 còn bao gồm việc vô hiệu hóa tin nhắn được ghim trong CarPlay, sắp xếp trò chơi theo kích thước trong Thư viện ứng dụng, nâng cao cảnh báo an toàn và khả năng tìm kiếm các khoảnh khắc cụ thể trong các tập podcast dễ dàng hơn nhờ ứng dụng Podcast tự động tạo chương.

Cùng với iOS 26.2, Apple cũng phát hành các phiên bản cập nhật iPadOS 26.2, macOS Tahoe 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 và visionOS 26.2. Để cập nhật iOS 26.2, người dùng iPhone có thể truy cập vào Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm và làm theo hướng dẫn.