Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

iOS 26.2 chính thức 'lên sóng', iPhone có thêm loạt tính năng mới

Kiến Văn
Kiến Văn
13/12/2025 10:19 GMT+7

Sau hơn một tháng thử nghiệm beta, Apple đã chính thức phát hành phiên bản iOS 26.2 cho tất cả người dùng iPhone tương thích.

iOS 26.2 không chỉ mang đến một số tinh chỉnh mà còn giới thiệu nhiều tính năng quan trọng, đặc biệt cho người dùng tại châu Âu khi đã có tính năng Dịch trực tiếp do các vấn đề liên quan đến Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) tại khu vực.

Với khả năng mới, người dùng châu Âu hiện có thể sử dụng tính năng Dịch trực tiếp với AirPods, cho phép dịch qua lại giữa nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Nhật, Hàn và Trung Quốc.

iOS 26.2 chính thức lên sóng, iPhone có thêm loạt tính năng mới - Ảnh 1.

Bản cập nhật iOS 26.2 có dung lượng khoảng 3,34 GB tùy thuộc mẫu iPhone

ẢNH: K. VĂN

Ngoài ra, nhờ vào luật mới, người dùng tại Nhật Bản sẽ có thể thay thế chức năng nút bên cạnh của Siri bằng các trợ lý giọng nói của bên thứ ba như Gemini hoặc Alexa. Tuy nhiên, các thị trường khác không nên kỳ vọng vào sự thay đổi tương tự trong thời gian tới.

Nhiều cải tiến khác trên iOS 26.2

Đối với người dùng tại các quốc gia khác, iOS 26.2 cũng mang đến một số điều thú vị giúp nâng cao trải nghiệm iPhone của họ.

  • Cải tiến Liquid Glass: Giới thiệu cài đặt Màn hình khóa mới cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện đồng hồ và tạo ra các tương tác sống động hơn.
  • Hệ thống mã AirDrop dùng một lần: Cho phép chia sẻ tệp với người không có trong danh bạ trong tối đa 30 ngày.
  • Điểm giấc ngủ: Điều chỉnh mức Rất thấp từ 0 - 40, thay vì 0 - 29 như trước đây cũng như đổi tên cho điểm số giấc ngủ từ 96 - 100.
  • Apple Music: Người dùng có thể xem lời bài hát ngoại tuyến, ngay cả khi không có kết nối internet.

Ngoài những tính năng trên, iOS 26.2 còn bao gồm việc vô hiệu hóa tin nhắn được ghim trong CarPlay, sắp xếp trò chơi theo kích thước trong Thư viện ứng dụng, nâng cao cảnh báo an toàn và khả năng tìm kiếm các khoảnh khắc cụ thể trong các tập podcast dễ dàng hơn nhờ ứng dụng Podcast tự động tạo chương.

Cùng với iOS 26.2, Apple cũng phát hành các phiên bản cập nhật iPadOS 26.2, macOS Tahoe 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 và visionOS 26.2. Để cập nhật iOS 26.2, người dùng iPhone có thể truy cập vào Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm và làm theo hướng dẫn.

Tin liên quan

Lộ diện 5 'vũ khí bí mật' của iOS 26.2

Lộ diện 5 'vũ khí bí mật' của iOS 26.2

Rò rỉ về iOS 26.2 cho thấy Apple đang chiều lòng người dùng với những tính năng hữu ích.

Khám phá thêm chủ đề

iOS 26.2 bản cập nhật tính năng mới Apple iPadOS 26.2
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận