Tính năng đáng trải nghiệm của Apple Carplay sau khi nâng cấp

Bên cạnh phát hành iOS 26 với loạt nâng cấp dành cho iPhone, Apple còn mang đến những "điểm mới" dành cho người dùng ô tô thông qua kết nối Apple Carplay. Ngoài việc giúp mở rộng khả năng kết nối giữa ô tô và điện thoại, những thay đổi này còn nâng cao trải nghiệm lái xe, từ giải trí, tiện ích cho đến tính cá nhân hóa cho màn hình giải trí trung tâm.

Dưới đây là một số tính năng mới của Apple Carplay:

Giao diện Liquid Glass

Điểm nhận thấy rõ nhất trong bản nâng cấp này chính là giao diện Liquid Glass. Apple thay thế phong cách phẳng truyền thống bằng thiết kế mô phỏng hiệu ứng "thủy tinh lỏng", mang lại cảm giác trong suốt, phản chiếu ánh sáng và bo góc mềm mại. Các biểu tượng hiển thị như được phủ một lớp kính mờ, tạo hiệu ứng chiều sâu bắt mắt.

Giao diện Liquid Glass góp mặt trên Carplay ẢNH: TECHTREND

Nhìn từ góc độ sử dụng, Liquid Glass không mang lại thay đổi lớn về chức năng mà chủ yếu là "lột xác" về thẩm mỹ. Hiệu ứng ánh sáng được tính toán để hiển thị rõ ràng trong điều kiện môi trường khác nhau, hạn chế chói và tăng độ tương phản khi lái xe ban ngày.

Có thể nói, đây là nâng cấp thiên về trải nghiệm cảm xúc, tạo cảm giác sang trọng, hiện đại và khác biệt so với những phiên bản CarPlay trước đây.

Live Activities: Cập nhật thông tin thời gian thực

Tính năng Live Activities lần đầu tiên xuất hiện trên CarPlay giúp người lái cập nhật các thông tin trực tiếp như kết quả thể thao, thời tiết, tình trạng giao thông hoặc trạng thái đơn hàng nhanh chóng ngay trên màn hình chính. Các tiện ích này được hiển thị theo thời gian thực, tương tự cách iPhone hiển thị thông báo trực tuyến ngoài màn hình khóa.

Tính năng Lives Activities giúp người lái theo dõi thông tin trực tiếp ẢNH: CARPLAYLIFE

Theo thói quen, người Việt có xu hướng kết nối điện thoại mỗi lúc lái xe để có thể nhận thông tin, thông báo trực tiếp trên màn hình ô tô. Do đó tính năng Live Activities trở nên khá thực tiễn, giảm việc sử dụng điện thoại khi lái xe.

Tapback: Phản hồi nhanh tin nhắn

Một thay đổi nhỏ nhưng đáng giá là CarPlay đã hỗ trợ Tapback khi nhắn tin qua iMessage. Người dùng có thể bày tỏ cảm xúc bằng các biểu tượng như "thả tim", "haha" hay "like" trực tiếp trên màn hình mà không cần đọc nội dung tin nhắn hay ra lệnh bằng giọng nói.

Tính năng Tapback giúp phản hồi tin nhắn bằng icon nhanh chóng ẢNH: APPLE INSIDE

Tính năng này giúp việc giao tiếp trong lúc lái xe trở nên an toàn hơn, giảm tối đa thao tác thủ công. Dù vậy, người Việt đa phần ít sử dụng ứng dụng iMessage để nhắn tin, trao đổi công việc. Do đó, tính năng phản hồi nhanh tin nhắn có thể không phát huy hiệu quả tối đa.

Xem video qua AirPlay

Nâng cấp nhiều người quan tâm nhất là khả năng phát video qua AirPlay. Khi xe đang đỗ, người dùng có thể phát nội dung từ iPhone lên màn hình trung tâm từ YouTube, Apple TV và một số nền tảng trực tuyến khác. Tuy nhiên, tính năng này chỉ hoạt động khi xe đang dừng để đảm bảo an toàn, tránh làm người lái mất tập trung.

iOS 26 cho phép người dùng Carplay xem video khi dừng xe ẢNH: APPLE

Dù chưa phải cuộc "cách mạng" lớn nhưng với các cải tiến này, Apple đang dần biến CarPlay trở thành nền tảng kết nối toàn diện hơn giữa con người và phương tiện. Tuy nhiên, người dùng bắt buộc phải nâng cấp điện thoại lên iOS 26 để sử dụng các tính năng trên.