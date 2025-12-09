Lộ diện 5 'vũ khí bí mật' của iOS 26.2

Theo TechRadar, dù iOS 26 đã chính thức đến tay người dùng từ tháng 9, nhưng Apple vẫn còn giấu những quân bài chiến lược cho các bản cập nhật tiếp theo vào năm 2026. Từ việc đại tu Siri bằng công nghệ của đối thủ cho đến những tinh chỉnh giao diện thiết thực, dưới đây là 5 tính năng đáng mong chờ nhất. Theo các nguồn tin rò rỉ và dữ liệu từ bản Beta, lộ trình cập nhật của Apple (bắt đầu với iOS 26.2 sắp tới) sẽ mang đến những thay đổi đáng kể.

iOS 26.2 sắp ra mắt với những nâng cấp đáng mong chờ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRUSTED REVIEWS

1. Siri trên iOS 26.2 lột xác toàn diện nhờ... Google Gemini

Mặc dù Apple Intelligence được giới thiệu từ lâu, nhưng cuộc đại tu thực sự cho trợ lý ảo Siri vẫn chưa xuất hiện. Theo chuyên gia tin đồn Mark Gurman của Bloomberg, bản cập nhật này dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 3 hoặc tháng 4.2026 (tương ứng với iOS 26.4).

Đáng chú ý, nhà báo Gurman tiết lộ phiên bản Siri mới này sẽ được vận hành bởi một phiên bản tùy chỉnh của Google Gemini thay vì AI 'cây nhà lá vườn' của Apple. Đây được xem là bước đi hợp lý khi công nghệ AI của Apple đang tỏ ra hụt hơi so với các đối thủ.

2. Tùy biến giao diện Liquid Glass

Giao diện Liquid Glass mới trên iOS 26 gây ra nhiều tranh cãi. Để chiều lòng người dùng, Apple sẽ bổ sung một thanh trượt trong iOS 26.2, cho phép tùy chỉnh độ trong suốt của đồng hồ trên màn hình khóa. Ngoài ra, hiệu ứng Liquid Glass cũng sẽ được áp dụng đồng bộ hơn.

Apple cho tùy chỉnh sâu giao diện Liquid Glass trên iOS 26.2 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

3. AirDrop thông minh hơn cho người lạ

Việc chia sẻ file với người không có trong danh bạ sắp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bản cập nhật iOS 26.2 cho phép người dùng tạo một mã kết nối đặc biệt. Mã này cho phép hai thiết bị trao đổi dữ liệu qua AirDrop trong vòng 30 ngày mà không cần phải mở chế độ kết nối với mọi người trong 10 phút hay kết bạn danh bạ.

4. Lời nhắc khẩn cấp

Một tính năng nhỏ nhưng hữu ích sắp xuất hiện đó là khả năng 'báo động' cho Reminder. Khi bạn đánh dấu một lời nhắc là 'Khẩn cấp' (Urgent), iPhone sẽ phát ra âm thanh báo thức liên tục (kèm tùy chọn báo lại/tắt) thay vì chỉ hiện thông báo đẩy nhẹ nhàng như trước đây. Tính năng này đảm bảo bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ các công việc quan trọng.

5. Podcast tự động hóa

Ứng dụng Podcast mặc định cũng sẽ nhận được bản nâng cấp mạnh mẽ trong iOS 26.2. Hệ thống sẽ tự động tạo các chương (chapter) cho tập phim mà không cần người sáng tạo can thiệp. Bên cạnh đó, người nghe có thể truy cập nhanh các liên kết được nhắc đến trong bài hoặc theo dõi các kênh podcast khác được tham chiếu ngay trong trình phát.