Cổng USB trên một số balo có thể làm được gì?

Kiến Văn
Kiến Văn
10/12/2025 18:03 GMT+7

Chỉ một chi tiết nhỏ trên balo nhưng cổng USB đã giúp việc sạc điện thoại khi di chuyển trở nên dễ dàng, linh hoạt và gọn gàng hơn.

Những tiến bộ trong công nghệ đã mang lại nhiều thay đổi nhỏ nhưng đáng chú ý trong cuộc sống hằng ngày, bao gồm cả những sản phẩm không liên quan trực tiếp. Một ví dụ điển hình là balo tích hợp cổng USB, một vai trò mà nhiều người có thể không nắm rõ.

Balo đang âm thầm thay đổi thói quen sạc pin của người dùng

Balo đang âm thầm thay đổi thói quen sạc pin của người dùng

ẢNH: AMAZON

Không chỉ đơn thuần là một phụ kiện thời trang, những chiếc balo này còn mang lại tính tiện dụng cao cho người sử dụng. Chúng có ngăn riêng để cất giữ bộ sạc dự phòng giúp người dùng dễ dàng sạc nhanh điện thoại khi cần thiết. Pin dự phòng đã trở thành một vật dụng không thể thiếu trong hành trình du lịch của người dùng và balo có cổng USB giúp việc sử dụng chúng trở nên thuận tiện hơn.

Cổng USB trên balo hoạt động thế nào?

Khi mở một chiếc balo có cổng USB, người dùng sẽ thấy một ngăn nhỏ gần cổng USB bên ngoài. Thiết kế này cho phép người dùng đặt cục sạc dự phòng đã được sạc đầy vào trong ngăn, kết nối với cổng bên trong và sau đó kết nối điện thoại hoặc thiết bị khác với cổng bên ngoài để cấp nguồn. Mặc dù một số balo có thể tích hợp pin, nhưng phần lớn người dùng vẫn cần tự trang bị bộ sạc dự phòng.

Trong một số trường hợp, cổng USB trên balo chỉ đơn giản là cổng trung gian để kết nối cáp sạc USB. Người dùng có thể kết nối trực tiếp với bộ sạc di động mà không cần sử dụng các cổng bên trong và bên ngoài. Tùy thuộc vào từng loại balo, một số sản phẩm có thể đi kèm với cáp sạc USB.

Dù sử dụng cổng ngoài hay cáp xuyên suốt, người dùng có thể sạc điện thoại trong khi vẫn để nó bên ngoài túi. Hệ thống này cũng có thể áp dụng cho các thiết bị lớn hơn như máy tính xách tay, biến balo thành phụ kiện hoàn hảo cho công việc, từ đó duy trì năng suất làm việc hiệu quả.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
