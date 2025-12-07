Một cổng USB có thể 'gánh' bao nhiêu thiết bị?

Công nghệ USB đã trở thành tiêu chuẩn vàng cho kết nối nhờ vào sức mạnh và tính linh hoạt của nó. Nhiều người dùng thường phải kết nối nhiều thiết bị như màn hình, bàn phím, chuột và nguồn điện thông qua các hub hoặc dock USB-C.

USB có thể xử lý đến 255 thiết bị, nhưng thực tế lại thấp hơn nhiều ẢNH: K. VĂN

Mặc dù cổng USB có khả năng xử lý tải lớn hơn nhiều so với những gì người dùng thường nghĩ, câu hỏi đặt ra là liệu việc dồn quá nhiều thiết bị vào một cổng USB có phải là một ý tưởng tốt? Về lý thuyết, một cổng USB cũ có thể kết nối tối đa 127 thiết bị, trong khi các cổng USB mới hơn có thể hỗ trợ lên đến 255 thiết bị. Tuy nhiên, việc đạt đến giới hạn này trong thực tế lại không dễ dàng.

Những hạn chế khi dùng hub USB

Trong khi về lý thuyết, cổng USB có thể xử lý hàng trăm thiết bị, các thiết bị khác trong chuỗi kết nối mới là rào cản thực sự. Để kết nối nhiều thiết bị, người dùng cần sử dụng nhiều hub USB nối tiếp, có thể dẫn đến các vấn đề khác nhau. Kết quả là, số lượng thiết bị mà một cổng USB có thể hỗ trợ thường thấp hơn nhiều so với con số lý thuyết.

Bắt đầu từ USB 3.0 SuperSpeed, giao thức USB sử dụng eXtensible Host Controller Interface (xHCI) để gán địa chỉ cho mỗi thiết bị. Mặc dù xHCI 1.2 cho phép nhận diện tối đa 255 thiết bị, nhưng các nhà sản xuất bo mạch chủ thường đặt giới hạn thấp hơn để tránh sự cố khi kết nối quá nhiều thiết bị.

Ngoài ra, cấu trúc của các hub USB cũng giới hạn số lượng thiết bị có thể kết nối. Mỗi hub thường chỉ có 4 cổng hướng xuống và người dùng chỉ có thể kết nối tối đa 7 lớp hub. Điều này có nghĩa là ngay cả khi người dùng kết nối nhiều thiết bị cũng có thể gặp phải lỗi hiển thị trên máy tính do giới hạn của bộ điều khiển máy chủ.

Cuối cùng, nguồn điện cần thiết cho tất cả thiết bị cũng có thể trở thành nút thắt cổ chai vì hầu hết máy tính không được thiết kế để xử lý tải lớn từ nhiều thiết bị cùng lúc. Do đó, việc sử dụng nhiều cổng USB hơn là điều cần thiết cho người dùng hiện đại.

Tóm lại, dù cổng USB có khả năng lý thuyết rất lớn, thực tế cho thấy việc kết nối nhiều thiết bị vẫn gặp phải các rào cản. Vì vậy người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng khi sử dụng hub USB để đảm bảo hiệu suất và độ ổn định cho hệ thống của mình.