Công nghệ Sản phẩm

Galaxy Z TriFold xóa nhòa ranh giới giữa điện thoại và máy tính bảng

Kiến Văn
Kiến Văn
04/12/2025 20:03 GMT+7

Galaxy Z TriFold với thiết kế gập ba độc đáo giúp mở rộng thành màn hình 10 inch, hướng đến người dùng cần không gian làm việc linh hoạt.

Galaxy Z TriFold không chỉ đơn thuần là smartphone màn hình gập mà còn có khả năng gập đôi. Khi mở ra, thiết bị sẽ tạo thành một màn hình 10 inch giúp xóa nhòa ranh giới giữa điện thoại và máy tính bảng theo cách chưa từng thấy trước đây.

Galaxy Z TriFold có thể mở ra thành thứ không thể ngờ - Ảnh 1.

Galaxy Z TriFold có thể hoạt động như máy trạm di động lý tưởng

ẢNH: The Economic Times

Sau nhiều năm chờ đợi với hàng loạt video ý tưởng và tin đồn, Galaxy Z TriFold sẽ chính thức ra mắt tại Hàn Quốc vào ngày 12.12 tới, trước khi được phân phối đến các thị trường khác như Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, UAE và cuối cùng là Mỹ.

Galaxy Z TriFold dự kiến có mặt tại Mỹ vào quý 1/2026, mặc dù thời gian cụ thể vẫn chưa được xác nhận. Sản phẩm sẽ có phiên bản màu đen duy nhất, trang bị RAM 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB, với giá bán khoảng 2.449 USD.

Galaxy Z TriFold dễ dàng chạy ba ứng dụng cùng lúc trên ba màn hình

Về mặt hiệu năng, cấu hình mạnh mẽ của Galaxy Z TriFold cho phép người dùng thực hiện các tác vụ đa nhiệm nặng và lưu trữ một lượng lớn ứng dụng. Samsung đã khẳng định khả năng chạy ba ứng dụng cùng lúc trên các màn hình riêng biệt là một bước đột phá, biến thiết bị này thành một máy trạm di động lý tưởng. Với thiết lập đa màn hình, người dùng có thể vừa làm việc, kiểm tra email hoặc xem thông tin trong trình chiếu một cách dễ dàng.

Samsung đã tiên phong trong lĩnh vực smartphone màn hình gập kể từ khi ra mắt Galaxy Fold đầu tiên vào năm 2019. Kể từ đó, công ty đã liên tục cải tiến và mở rộng dòng sản phẩm của mình với các mẫu Galaxy Z Fold và Z Flip. Mặc dù thị trường smartphone màn hình gập vẫn còn nhỏ, tuy nhiên sự cạnh tranh đang gia tăng với sự tham gia của các thương hiệu Trung Quốc như Huawei và Honor buộc công ty phải tăng tốc cải tiến dòng sản phẩm của mình.

Cần thêm thời gian để biết liệu Galaxy Z TriFold sẽ so sánh như thế nào với các sản phẩm khác khi chính thức lên kệ. Trước khi quyết định mua, người dùng nên tìm hiểu kỹ về smartphone màn hình gập ba như Galaxy Z TriFold vì chắc chắn sẽ có những nhược điểm cần cân nhắc.

Samsung mở ra kỷ nguyên mới của điện thoại gập với Galaxy Z TriFold

Samsung mở ra kỷ nguyên mới của điện thoại gập với Galaxy Z TriFold

Sau khi Galaxy Z Fold7 ra mắt vào mùa hè năm ngoái, đã có nhiều tin đồn về sự xuất hiện của smartphone màn hình gập ba Galaxy Z TriFold.

