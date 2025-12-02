Samsung mở ra kỷ nguyên mới của điện thoại gập với Galaxy Z TriFold

Cuối cùng, Samsung đã chính thức giới thiệu Galaxy Z TriFold, chiếc smartphone gập với hai bản lề đầu tiên của hãng. Sản phẩm có màn hình chính AMOLED 10 inch, sử dụng chip Snapdragon 8 Elite dành riêng cho Galaxy và sở hữu viên pin 5.600 mAh lớn nhất từ trước đến nay trong dòng smartphone gập của Samsung.

Galaxy Z TriFold cung cấp hai bản lề và ba màn hình ẢNH: SAMSUNG

Thiết kế của Galaxy Z TriFold bao gồm hai tấm gập vào trong mang đến trải nghiệm người dùng tối ưu, kết hợp vỏ bản lề titan bền bỉ và khung nhôm chống va đập. Phần màn hình ngoài có kích thước 6,5 inch tương tự như Galaxy Z Fold7 trước đó.

Samsung cho biết Galaxy Z TriFold sẽ có mặt tại Hàn Quốc vào ngày 12.12 và dự kiến ra mắt tại Mỹ trong quý đầu tiên của năm 2026. Hiện tại, giá bán của sản phẩm tại Hàn Quốc và Mỹ vẫn chưa được công bố.

Tại sự kiện Galaxy Unpacked mùa hè năm ngoái, Galaxy Z Fold7 gây ấn tượng với độ mỏng chỉ 4,2 mm khi mở ra, nhưng Galaxy Z TriFold thậm chí còn mỏng hơn, chỉ 3,9 mm khi mở ra. Tuy nhiên, sản phẩm có độ dày 12,9 mm khi gập lại, dày hơn so với 8,9 mm của Galaxy Z Fold7.

Galaxy Z TriFold: mỏng, mạnh và đầy công nghệ AI

CEO ngành Trải nghiệm Di động (DX) của Samsung, TM Roh, cho biết: "Galaxy Z TriFold đã giải quyết một trong những thách thức lâu đời nhất của ngành công nghiệp di động - mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa tính di động, hiệu năng cao cấp và năng suất, tất cả trong một thiết bị. Sản phẩm này mở rộng ranh giới về khả năng làm việc di động, sáng tạo và kết nối".

Sản phẩm có thiết kế mỏng và nhẹ, cùng nhiều tính năng AI tiên tiến ẢNH: SAMSUNG

Galaxy Z TriFold cũng được trang bị cụm ba camera sau, bao gồm camera chính 200 MP, camera siêu rộng 12 MP và camera tele 10 MP. Cả màn hình ngoài và màn hình trong đều có camera selfie 10 MP. Ngoài ra, Samsung nhấn mạnh rằng Galaxy Z TriFold tương thích với tất cả chức năng Galaxy AI, như Photo Assist và Sketch to Image, cũng như tích hợp với Google Gemini, bao gồm cả Gemini Live.

Với giá khởi điểm của Galaxy Z Fold7 từ 2.000 USD (giá chính thức tại Việt Nam khi ra mắt là 46,99 triệu đồng), sẽ không bất ngờ khi Galaxy Z TriFold sẽ được Samsung công bố với mức giá cao hơn.