Công nghệ Sản phẩm

Hình ảnh rõ nét Galaxy Z TriFold khiến giới công nghệ 'phát sốt'

Kiến Văn
04/11/2025 16:26 GMT+7

Những hình ảnh đầu tiên về Galaxy Z TriFold mà Samsung sắp trình làng đã khiến người hâm mộ không hết lời khen ngợi.

Samsung đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực smartphone màn hình gập năm nay với hai sản phẩm nổi bật: Galaxy Z Fold7 và Z Flip7. Cả hai thiết bị này đều gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ thiết kế mỏng nhẹ, tinh tế và hiệu năng vượt trội, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Samsung vào công nghệ màn hình gập.

Hình ảnh rõ nét Galaxy Z TriFold khiến dân công nghệ phát sốt - Ảnh 1.
Hình ảnh rõ nét Galaxy Z TriFold khiến dân công nghệ phát sốt - Ảnh 2.
Hình ảnh rõ nét Galaxy Z TriFold khiến dân công nghệ phát sốt - Ảnh 3.
Hình ảnh rõ nét Galaxy Z TriFold khiến dân công nghệ phát sốt - Ảnh 4.

Những hình ảnh cận cảnh chi tiết trên Galaxy Z TriFold

ẢNH: Omokgyo

Mới đây, Samsung đã giới thiệu thêm Galaxy Z TriFold - chiếc smartphone gập ba đầu tiên của họ - tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC. Tuy nhiên, tại sự kiện này, người dùng chỉ có cơ hội nhìn thoáng qua thiết bị qua lớp vỏ kính. Giờ đây, nhờ vào thông tin từ SBS Hàn Quốc và Omokgyo Electronics Mall, chúng ta đã có cơ hội chiêm ngưỡng Galaxy Z TriFold một cách rõ nét.

Galaxy Z TriFold có cơ chế gập kép độc đáo chưa từng có

Khi mở ra, Galaxy Z TriFold mang đến cảm giác mỏng nhẹ ấn tượng, thể hiện sự kế thừa thiết kế tinh tế từ Galaxy Z Fold7. Mặc dù thiết bị dày hơn khi gập lại do cơ chế bản lề kép, nhưng Samsung đã nỗ lực tối ưu hóa độ dày của máy. Theo hình ảnh và video, thiết bị có bề rộng khoảng một ngón tay hoặc hơn một chút khi gập lại.

Từ mặt sau, Galaxy Z TriFold và Galaxy Z Fold 7 gần như giống hệt nhau khi gập lại, với thiết lập ba camera sau tương tự và vị trí đèn flash LED cùng cảm biến vân tay cũng được đặt ở vị trí quen thuộc.

Hiện tại, Samsung vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật chính thức hay thông tin về ngày phát hành dành cho Galaxy Z TriFold. Mặc dù vậy, với thiết kế đầy tham vọng, Galaxy Z TriFold hứa hẹn sẽ là một trong những sản phẩm đột phá nhất của Samsung. Thiết bị này được cho là sẽ được phát hành với số lượng hạn chế, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là sản phẩm không tạo ra làn sóng quan tâm từ người hâm mộ.

Khám phá thêm chủ đề

Galaxy Z Galaxy Z TriFold Galaxy Z Fold7 Galaxy Z Flip7 Samsung
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
