Giải mã biểu tượng và ký hiệu trên cổng USB

Kiến Văn
Kiến Văn
20/11/2025 17:50 GMT+7

Bạn có bao giờ trải qua khoảnh khắc bất ngờ khi nhận ra điều hiển nhiên mà mình đã bỏ lỡ trong thời gian dài? Đây là điều có thể xảy ra với cổng USB.

Nhiều người trong chúng ta hiện sử dụng cổng USB trên hầu hết thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính xách tay, màn hình, TV và bộ định tuyến. Tuy nhiên, có lẽ một điều mà ít ai chú ý đến chính là các biểu tượng và ký hiệu bên cạnh chúng.

Biểu tượng và ký hiệu trên cổng USB quan trọng hơn những gì bạn nghĩ - Ảnh 1.

Các ký hiệu trên cổng USB có nhiều ý nghĩa khác nhau

ẢNH: TÔN BẢO

Việc hiểu rõ các ký hiệu này thực sự quan trọng. Chúng không chỉ giúp người dùng phân loại cổng USB mà còn cho biết chức năng của từng cổng, từ việc sạc thiết bị đến truyền tệp hay tín hiệu video. Khi nắm rõ ý nghĩa của những ký hiệu nhỏ, người dùng có thể biết được mình đã sử dụng cổng USB sai ra sao để từ đó đưa ra các biện pháp giúp tối ưu hóa sức mạnh của chúng.

Lý do có ký hiệu trên USB

Các nhà sản xuất đã đặt những ký hiệu này trên USB với lý do cụ thể. Khi chú ý, chúng ta có thể nhận ra mỗi cổng USB giống như một công cụ với chức năng riêng. Ví dụ, biểu tượng cây đinh ba trên cổng USB 2.0 thích hợp cho các thiết bị ngoại vi cơ bản như bàn phím và chuột, trong khi các cổng có ký hiệu "SS" là lựa chọn hàng đầu cho thiết bị lưu trữ nhờ tốc độ truyền tệp nhanh hơn.

Biểu tượng và ký hiệu trên cổng USB quan trọng hơn những gì bạn nghĩ - Ảnh 2.

Hiểu hơn về các cổng sẽ giúp người dùng tận dụng tối đa hiệu suất mà chúng mang lại

ẢNH: MACWORLD

Cổng USB-C với biểu tượng tia sét lý tưởng cho việc sạc nhanh, trong khi các cổng có ký hiệu "DP" được sử dụng để kết nối màn hình. Trong khi đó, các cổng USB4 hoặc Thunderbolt cho những thiết bị tiêu tốn nhiều năng lượng như docking station.

Ngoài các ký hiệu, màu sắc của cổng USB cũng cung cấp thông tin về hiệu suất. Các màu như đen, xanh lam, đỏ và vàng thường chỉ ra loại cổng USB, mặc dù không có tiêu chuẩn hóa từ USB-IF. Tuy nhiên, các thương hiệu lớn thường tuân theo một quy tắc chung nhằm giúp người dùng dễ dàng nhận diện.

Biểu tượng và ký hiệu trên cổng USB quan trọng hơn những gì bạn nghĩ - Ảnh 3.

Màu sắc cổng USB cũng không đơn giản như chúng ta nghĩ

ẢNH: geekysoumya

Cuối cùng, cách chính xác nhất để xác định chức năng của cổng là tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị. Nếu còn băn khoăn, hãy kiểm tra sách hướng dẫn hoặc bảng thông số kỹ thuật trực tuyến.

Rõ ràng, những ký hiệu nhỏ bé bên cạnh cổng USB thực sự thể hiện tầm quan trọng. Nếu cũng đang bỏ lỡ những biểu tượng này, người dùng nên dành chút thời gian để tìm hiểu về chúng.

Khám phá thêm chủ đề

Usb Ký hiệu màu sắc tiêu chuẩn công nghệ biểu tượng
Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

