Tại sao một số cổng USB có màu đen?

Các cổng USB khác nhau về khả năng tương thích, công suất đầu ra, tốc độ truyền dữ liệu và nhiều tính năng khác. Để phân biệt giữa các định dạng cổng USB, các nhà sản xuất thường sử dụng mã màu. Ví dụ, cổng USB màu đỏ thường đại diện cho các tiêu chuẩn USB 3.1 Gen 2 và USB 3.2, trong khi cổng màu xanh biểu thị USB 3.0.

Cổng USB màu đen thường ám chỉ đến công nghệ USB 2.0 ẢNH: REDDIT

Vậy cổng USB màu đen rất phổ biến ám chỉ điều gì? Về cơ bản, cổng USB màu đen thường liên quan đến USB 2.0, được giới thiệu vào năm 2000 như một bản nâng cấp từ các cổng USB 1.x màu trắng cũ. Cổng USB màu đen, còn được gọi là đầu nối "Hi-Speed" cung cấp tốc độ truyền dữ liệu lên tới 480 Mbps.

Cổng USB rất phổ biến dù cũ

Mặc dù cổng USB 2.0 màu đen chậm hơn so với các cổng USB 3.x mới nhất nhưng chúng vẫn được sử dụng rộng rãi trên nhiều laptop và PC hiện đại. Điều này là do khả năng xử lý tốt các thiết bị ngoại vi như bàn phím, chuột, máy ảnh, máy in và phần cứng cũ. Ngoài ra, cổng USB màu đen cũng xuất hiện trên TV nhằm cho phép kết nối với các thiết bị lưu trữ ngoài và trình phát phương tiện.

Về công suất đầu ra, cổng USB 2.0 cung cấp dòng điện tối đa là 0,5A, đủ để cấp nguồn cho các thiết bị nhỏ như Fire TV Stick, nhưng không đủ cho các thiết bị công suất cao như smartphone hay tablet hiện đại. Nếu có lựa chọn, người dùng nên ưu tiên sử dụng cổng USB 3.0 trở lên để sạc thiết bị hoặc truyền tệp lớn.

Cần lưu ý rằng màu sắc của cổng USB không tuân theo một tiêu chuẩn chung, vì vậy các nhà sản xuất có thể sử dụng các màu khác nhau bất kể khả năng của cổng. Do đó người dùng nên tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm để xác nhận thông số kỹ thuật chính xác của cổng USB trên thiết bị của mình.