Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Những thiết bị không nên cắm vào sạc dự phòng

Kiến Văn
Kiến Văn
07/11/2025 09:53 GMT+7

Sạc dự phòng đang ngày càng trở nên phổ biến để giải quyết vấn đề pin cạn kiệt giữa chừng, dẫu vậy, không phải thiết bị nào cũng được sạc bằng loại pin này.

Dưới đây là một số thiết bị mà người dùng không nên cắm vào sạc dự phòng do những hạn chế và nguy cơ nhất định.

Cảnh báo những thiết bị không nên cắm vào sạc dự phòng - Ảnh 1.

Không phải mọi thiết bị điện tử đều có thể cắm vào sạc dự phòng

ẢNH: CNN

Các thiết bị cần nguồn điện xoay chiều

Sạc dự phòng chủ yếu cung cấp dòng điện một chiều (DC) qua cổng USB, trong khi các thiết bị gia dụng lại cần nguồn điện xoay chiều (AC) từ ổ cắm. Điều này khiến cho các thiết bị như máy nướng bánh mì, máy pha cà phê hay máy giặt không tương thích với sạc dự phòng. Chẳng hạn, máy nướng bánh mì tiêu thụ từ 800W đến 1.800W điện trong thời gian ngắn, điều này có thể làm hỏng sạc dự phòng và gây nguy cơ cháy nổ.

Laptop, máy chơi game và màn hình

Hầu hết laptop tiêu chuẩn yêu cầu công suất lên đến 100W, trong khi các máy chơi game có thể tiêu thụ hơn 150W vì chúng cần nguồn điện ổn định và thường vượt quá khả năng cung cấp của các bộ sạc dự phòng tiêu chuẩn. Việc sử dụng sạc dự phòng không phù hợp có thể dẫn đến tình trạng pin nhanh chóng cạn kiệt. Sạc dự phòng không thể đáp ứng yêu cầu này, do đó người dùng nên sử dụng nguồn điện trực tiếp từ ổ cắm tường.

Cảnh báo những thiết bị không nên cắm vào sạc dự phòng - Ảnh 2.

Ngoại trừ phiên bản đặc biệt, người dùng không nên cắm sạc dự phòng vào máy tính xách tay

ẢNH: MACWORLD

Dụng cụ điện

Các dụng cụ điện như máy khoan, máy cưa, máy mài và máy vặn vít điện thường được kết nối với nguồn điện xoay chiều (AC) để đảm bảo hoạt động liên tục. Mức tiêu thụ điện của các dụng cụ này rất đa dạng: dụng cụ cầm tay có thể tiêu thụ từ 500 đến 1.000W, trong khi các thiết bị lớn như máy cưa bàn có thể tiêu tốn tới 3.000W. Mức tiêu thụ này phụ thuộc vào công suất và mô-men xoắn của động cơ. Tuy nhiên, một điều không thay đổi là bộ sạc dự phòng thông thường không thể đáp ứng được công suất cao như vậy.

Phụ kiện ô tô 12V

Đối với các phụ kiện ô tô, như máy bơm lốp di động hay camera hành trình, chúng thường hoạt động với ổ cắm điện 12V trên xe, cung cấp dòng điện ổn định hơn so với pin dự phòng. Tuy nhiên, việc sử dụng bộ chuyển đổi để cấp nguồn cho các phụ kiện này có thể gây hỏng thiết bị và tăng nguy cơ cháy nổ. Nếu muốn sử dụng phụ kiện ô tô 12V, người dùng nên đầu tư vào trạm sạc di động có công suất phù hợp.

Phát hiện 100.000 pin sạc dự phòng, tai nghe, dây sạc... hàng giả

Bộ sạc dự phòng khác

Cuối cùng, khi sử dụng sạc dự phòng, người dùng cần lưu ý không phải tất cả thiết bị đều có thể sạc lẫn nhau. Một số sạc dự phòng chỉ có một cổng để sạc và truyền tải điện, điều này có thể gây nhầm lẫn và dẫn đến hỏng hóc. Do đó, trước khi kết nối, hãy kiểm tra tính tương thích của thiết bị với nhà sản xuất để tránh những rủi ro không đáng có.

Tin liên quan

Bộ sạc dự phòng năng lượng mặt trời có đáng mua?

Bộ sạc dự phòng năng lượng mặt trời có đáng mua?

Quá trình thử nghiệm các bộ sạc dự phòng chạy bằng năng lượng mặt trời của ZDNet cho thấy các thiết bị này đều có nguy cơ mất an toàn.

Khám phá thêm chủ đề

sạc dự phòng Phụ kiện cảnh báo thiết bị di động pin dự phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận