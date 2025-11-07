Những thiết bị không nên cắm vào sạc dự phòng

Dưới đây là một số thiết bị mà người dùng không nên cắm vào sạc dự phòng do những hạn chế và nguy cơ nhất định.

Không phải mọi thiết bị điện tử đều có thể cắm vào sạc dự phòng ẢNH: CNN

Các thiết bị cần nguồn điện xoay chiều

Sạc dự phòng chủ yếu cung cấp dòng điện một chiều (DC) qua cổng USB, trong khi các thiết bị gia dụng lại cần nguồn điện xoay chiều (AC) từ ổ cắm. Điều này khiến cho các thiết bị như máy nướng bánh mì, máy pha cà phê hay máy giặt không tương thích với sạc dự phòng. Chẳng hạn, máy nướng bánh mì tiêu thụ từ 800W đến 1.800W điện trong thời gian ngắn, điều này có thể làm hỏng sạc dự phòng và gây nguy cơ cháy nổ.

Laptop, máy chơi game và màn hình

Hầu hết laptop tiêu chuẩn yêu cầu công suất lên đến 100W, trong khi các máy chơi game có thể tiêu thụ hơn 150W vì chúng cần nguồn điện ổn định và thường vượt quá khả năng cung cấp của các bộ sạc dự phòng tiêu chuẩn. Việc sử dụng sạc dự phòng không phù hợp có thể dẫn đến tình trạng pin nhanh chóng cạn kiệt. Sạc dự phòng không thể đáp ứng yêu cầu này, do đó người dùng nên sử dụng nguồn điện trực tiếp từ ổ cắm tường.

Ngoại trừ phiên bản đặc biệt, người dùng không nên cắm sạc dự phòng vào máy tính xách tay ẢNH: MACWORLD

Dụng cụ điện

Các dụng cụ điện như máy khoan, máy cưa, máy mài và máy vặn vít điện thường được kết nối với nguồn điện xoay chiều (AC) để đảm bảo hoạt động liên tục. Mức tiêu thụ điện của các dụng cụ này rất đa dạng: dụng cụ cầm tay có thể tiêu thụ từ 500 đến 1.000W, trong khi các thiết bị lớn như máy cưa bàn có thể tiêu tốn tới 3.000W. Mức tiêu thụ này phụ thuộc vào công suất và mô-men xoắn của động cơ. Tuy nhiên, một điều không thay đổi là bộ sạc dự phòng thông thường không thể đáp ứng được công suất cao như vậy.

Phụ kiện ô tô 12V

Đối với các phụ kiện ô tô, như máy bơm lốp di động hay camera hành trình , chúng thường hoạt động với ổ cắm điện 12V trên xe, cung cấp dòng điện ổn định hơn so với pin dự phòng. Tuy nhiên, việc sử dụng bộ chuyển đổi để cấp nguồn cho các phụ kiện này có thể gây hỏng thiết bị và tăng nguy cơ cháy nổ. Nếu muốn sử dụng phụ kiện ô tô 12V, người dùng nên đầu tư vào trạm sạc di động có công suất phù hợp.

Bộ sạc dự phòng khác

Cuối cùng, khi sử dụng sạc dự phòng, người dùng cần lưu ý không phải tất cả thiết bị đều có thể sạc lẫn nhau. Một số sạc dự phòng chỉ có một cổng để sạc và truyền tải điện, điều này có thể gây nhầm lẫn và dẫn đến hỏng hóc. Do đó, trước khi kết nối, hãy kiểm tra tính tương thích của thiết bị với nhà sản xuất để tránh những rủi ro không đáng có.