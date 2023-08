Cáp sạc USB-C cho iPhone 15 có hạn chế gì?

Theo MacRumors, trong khi USB-C cung cấp một số lợi thế so với Lightning, một tin đồn mới được đưa ra cho thấy các mẫu iPhone 15 và 15 Plus sẽ khó có thể được hưởng lợi về tốc độ truyền dữ liệu khi so sánh với công nghệ trước đó.



Sẽ có giới hạn tốc độ truyền dữ liệu có trên USB-C dành cho iPhone 15 CHỤP MÀN HÌNH

Chi tiết này được người dùng Majin Bu chia sẻ trên X, khi ông cho biết cáp USB-C đi kèm trong hộp iPhone 15 thực sự bị giới hạn ở tốc độ truyền dữ liệu USB 2.0 là 480 Mbps, ngang bằng với Lightning.

Ngược lại, các tin đồn trước đó cho thấy hai mẫu iPhone 15 Pro sẽ cung cấp tốc độ truyền dữ liệu qua USB-C cao hơn. Nhà phân tích Ming-chi Kuo cho rằng, các mẫu iPhone 15 Pro sẽ hỗ trợ "ít nhất" USB 3.2 hoặc Thunderbolt 3. Để so sánh, iPad Pro có cổng Thunderbolt cho tốc độ truyền lên tới 40 Gbps, trong khi iPad cơ bản với cổng USB-C bị giới hạn chỉ 480 Mbps.

Với tốc độ truyền dữ liệu có thông số kỹ thuật cao hơn, các mẫu iPhone 15 Pro có thể truyền video và các loại tệp khác nhanh hơn nhiều so với iPhone 15 và iPhone 15 Plus.

Báo cáo cũng nói thêm rằng mỗi chiếc iPhone 15 sẽ đi kèm cáp sạc USB-C bện trong hộp dày hơn (tức là bền hơn) và dài hơn 50% so với cáp Lightning đi kèm các mẫu iPhone hiện tại. Các sợi cáp này cũng được đồn đại cung cấp các màu sắc phù hợp với những mẫu iPhone mà chúng đi kèm, vốn dự kiến có màu đen, trắng, vàng, xanh lam và cam.