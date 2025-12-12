Tính năng 'ẩn' trên iOS giúp âm thanh AirPods hay hơn

Dòng tai nghe AirPods của Apple từ lâu là vật bất ly thân của nhiều tín đồ công nghệ. Tuy nhiên, ngoài khả năng chống ồn, ít ai biết rằng iOS đang giấu một 'kho báu' cho phép người dùng can thiệp sâu vào chất lượng âm thanh mà không cần cài thêm bất kỳ ứng dụng thứ ba nào.

Có cách để nâng tầm chất lượng âm thanh cho tai nghe AirPods ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PC MAG

iOS có tính năng 'thích nghi' cho đôi tai của người dùng AirPods

Đa số người dùng thường chấp nhận các thiết lập mặc định của nhà sản xuất. Nhưng thực tế, thông qua tính năng Headphone Accommodations có sẵn trên iOS và iPadOS 14 trở lên, bạn hoàn toàn có thể tinh chỉnh chiếc tai nghe đắt tiền của mình để phù hợp hoàn hảo với thính lực riêng biệt của bản thân.

Tính năng này hỗ trợ hầu hết các dòng tai nghe hiện đại của Apple và Beats, gồm AirPods 2/3/4, AirPods Pro 1/2/3, AirPods Max và cả các dòng Powerbeats. Để kích hoạt, người dùng chỉ cần truy cập Cài đặt (Settings) > Trợ năng (Accessibility) > Âm thanh & Hình ảnh (Audio & Visual) > Thích nghi tai nghe (Headphone Accommodations).

Tại đây, 'vũ khí bí mật' chính là mục Thiết lập âm thanh tùy chỉnh (Custom Audio Setup). Khi kích hoạt, iPhone sẽ đóng vai trò như một bác sĩ, đưa bạn qua một loạt bài kiểm tra nghe (audiogram) ngắn. Bạn sẽ nghe các mẫu âm thanh khác nhau và chọn ra phiên bản mình nghe rõ/hay nhất. Kết quả là một hồ sơ âm thanh (EQ) độc bản, được tối ưu hóa để bù đắp cho những dải tần số mà tai bạn có thể nghe kém, giúp âm nhạc trở nên chi tiết và sống động hơn.

Tính năng tùy chỉnh âm thanh chuyên sâu cho AirPods trên iOS ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nâng tầm trải nghiệm với 'Conversation Boost'

Không chỉ dừng lại ở nghe nhạc, Apple còn cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho giao tiếp hằng ngày. Nếu bạn cảm thấy khó nghe người đối diện nói chuyện ở nơi ồn ào, hãy thử ngay tính năng 'Conversation Boost'.

Nằm sâu trong menu chế độ xuyên âm tùy chỉnh (Custom Transparency Mode), tính năng này giúp AirPods phát hiện giọng nói của người đang đứng gần, tự động chuyển sang chế độ xuyên âm và khuếch đại giọng nói đó lên. Đây được xem là một tính năng đáng giá giúp AirPods hoạt động gần giống như một thiết bị trợ thính cao cấp trong các môi trường ồn ào.

Nếu không thích sự can thiệp tự động, người dùng hoàn toàn có thể chỉnh thủ công các thanh trượt về độ sáng của âm (Tone), mức độ khuếch đại (Amplification) hay cân bằng âm lượng trái/phải.

Việc làm chủ các cài đặt sâu này không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm giải trí mà còn giúp người dùng tận dụng tối đa giá trị phần cứng của những chiếc tai nghe Apple. Và tất nhiên, nếu cảm thấy không phù hợp, bạn có thể khôi phục về mặc định bất cứ lúc nào chỉ với một nút bấm.