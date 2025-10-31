AirPods Pro 3 gặp lỗi phát âm thanh lạ

Theo Tom's Guide, AirPods Pro 3 được kỳ vọng là tai nghe hoàn hảo cho iFan, nhưng một số người dùng đầu tiên đang phải đối mặt với sự cố cực kỳ phiền nhiễu, gây ra bởi những âm thanh lạ xuất hiện khi bật tính năng chống ồn hoặc xuyên âm.

AirPods Pro 3 vừa ra mắt đã dính lỗi lạ khiến người dùng khó chịu

Theo đó, trên các diễn đàn công nghệ lớn, đặc biệt là trang công nghệ MacRumors, hàng loạt người dùng đã bắt đầu phàn nàn về hiện tượng lạ của AirPods Pro 3. Họ mô tả một âm thanh tĩnh, lách tách hoặc 'rít' rất khó chịu, xuất hiện ngay cả khi không phát nhạc, miễn là chế độ chống ồn chủ động (ANC) hoặc chế độ xuyên âm (Transparency) được kích hoạt.

Vấn đề nghiêm trọng đến mức một số người đã mang tai nghe của họ đến Apple và được chấp nhận trả hàng thành công.

Tai nghe AirPods Pro 3 gặp sự cố phát âm thanh lạ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH APPLE INSIDER

Tuy nhiên, dường như không phải tất cả mọi người đều gặp phải sự cố. Nhóm chuyên gia tại trang công nghệ Tom's Guide đã tiến hành kiểm tra nội bộ với nhiều biên tập viên đang sử dụng AirPods Pro 3. Kết quả là hầu hết họ đều không thấy xuất hiện lỗi kể trên. Chỉ có một biên tập viên (Nikita) phát hiện ra tiếng lách tách nhỏ, nhưng họ cho rằng đây có thể chỉ là tiếng ồn trắng (white noise) bình thường của ANC khi cố gắng chặn âm thanh trong một văn phòng ồn ào.

Vậy đây có phải chỉ là tiếng ồn trắng bình thường của công nghệ chống ồn?

Những người dùng gặp lỗi khẳng định là không. Tiếng ồn trắng của ANC thường là một âm thanh 'xì' đều và rất nhẹ. Ngược lại, những gì người dùng báo cáo còn tệ hơn nhiều. Một người dùng mô tả "ANC làm dịu tần số thấp", nhưng "tần số cao dường như đã lớn hơn". Điều này cho thấy công cụ chống ồn của Apple có thể đang hoạt động sai cách, khuếch đại những âm thanh không mong muốn.

Các chuyên gia nhận định đây có thể là một lỗi trong công cụ chống ồn, một khiếm khuyết trong quá trình sản xuất (đó là lý do tại sao không phải ai cũng bị) hoặc một lỗi phần mềm.

Đáng lo ngại hơn, các giải pháp thông thường như khởi động lại hay đặt lại (reset) tai nghe đều không khắc phục được vấn đề. Người dùng buộc phải liên hệ Apple để được thay thế một cặp tai nghe mới. Tệ hơn, đã có trường hợp người dùng báo cáo rằng ngay cả cặp tai nghe mới được thay thế cũng gặp phải vấn đề y hệt.

Điều này cho thấy Apple đang phải đối mặt với một sự cố đáng lo ngại trên phiên bản tai nghe mới.