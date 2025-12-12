Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Chrome trên iPhone nhận bản nâng cấp AI giá trị với Gemini

Phong Đỗ
Phong Đỗ
12/12/2025 10:34 GMT+7

Trình duyệt Google Chrome trên iOS được nâng tầm khi tích hợp Gemini, tóm tắt web nhanh chóng.

Theo The Verge, sau nhiều tháng chờ đợi kể từ khi ra mắt trên phiên bản máy tính vào tháng 9, tính năng tích hợp AI Gemini cuối cùng cũng bắt đầu 'đổ bộ' rộng rãi lên phiên bản Chrome dành cho iOS. Theo ghi nhận từ các trang tin công nghệ 9to5GoogleEngadget, bản cập nhật này mang đến sự thay đổi đáng kể về giao diện và trải nghiệm người dùng.

Chrome trên iPhone vừa nhận bản nâng cấp AI cực giá trị với Gemini - Ảnh 1.

Google Chrome trên iOS được nâng tầm sức mạnh với Gemini

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PCMAG

Gemini được tích hợp liền mạch vào Chrome trên iOS

Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ngay trên thanh địa chỉ. Biểu tượng Google Lens (ống kính) quen thuộc ở góc trái sẽ được thay thế bằng một biểu tượng mới hình trang giấy với ngôi sao Gemini lấp lánh ở góc. Khi chạm vào biểu tượng này, một giao diện trợ lý ảo sẽ hiện ra, cho phép người dùng:

  • Hỏi đáp theo ngữ cảnh: Đặt câu hỏi trực tiếp về nội dung đang hiển thị trên màn hình.
  • Tóm tắt thông minh: Yêu cầu Gemini tóm tắt nhanh nội dung của một bài báo dài hoặc một trang web phức tạp chỉ trong vài giây.

Mặc dù tính năng này đem lại sự tiện lợi vượt trội - giúp người dùng tra cứu nhanh mà không cần rời khỏi trang web - nhưng Google cũng lưu ý khả năng của nó vẫn còn hạn chế so với ứng dụng Gemini chuyên biệt hoặc phiên bản web.

Chrome trên iPhone vừa nhận bản nâng cấp AI cực giá trị với Gemini - Ảnh 2.

Các công cụ AI được tích hợp trên Google Chrome iOS

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH 9TO5MAC

Để kích hoạt và sử dụng, người dùng cần lưu ý các điều kiện sau:

  • Phải đăng nhập vào tài khoản Google trên trình duyệt Chrome.
  • Tính năng không hoạt động trong chế độ ẩn danh (Incognito Mode).
  • Hiện tại mới chỉ hỗ trợ tiếng Anh.

Bạn cần làm gì nếu chưa thấy tính năng mới?

Nếu bạn vẫn thấy biểu tượng Google Lens cũ, hãy truy cập App Store và cập nhật Chrome lên phiên bản mới nhất. Trong trường hợp đã cập nhật nhưng vẫn chưa thấy biểu tượng Gemini, người dùng cần kiên nhẫn thêm một chút. Trang hỗ trợ của Google cho biết tính năng này đang được phát hành dần theo lộ trình và sẽ sớm có mặt trên tất cả thiết bị trong thời gian tới.

Tin liên quan

ChatGPT hụt hơi trước Gemini, OpenAI buộc phải tái cấu trúc

ChatGPT hụt hơi trước Gemini, OpenAI buộc phải tái cấu trúc

CEO OpenAI Sam Altman vừa thông báo với nhân viên rằng công ty đã chuyển sang "mã đỏ" trong nỗ lực cải thiện chất lượng sản phẩm ChatGPT.

Khám phá thêm chủ đề

Google Chrome Iphone AI Gemini tính năng mới Tích hợp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận