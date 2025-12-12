Chrome trên iPhone nhận bản nâng cấp AI giá trị với Gemini

Theo The Verge, sau nhiều tháng chờ đợi kể từ khi ra mắt trên phiên bản máy tính vào tháng 9, tính năng tích hợp AI Gemini cuối cùng cũng bắt đầu 'đổ bộ' rộng rãi lên phiên bản Chrome dành cho iOS. Theo ghi nhận từ các trang tin công nghệ 9to5Google và Engadget, bản cập nhật này mang đến sự thay đổi đáng kể về giao diện và trải nghiệm người dùng.

Google Chrome trên iOS được nâng tầm sức mạnh với Gemini ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PCMAG

Gemini được tích hợp liền mạch vào Chrome trên iOS

Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ngay trên thanh địa chỉ. Biểu tượng Google Lens (ống kính) quen thuộc ở góc trái sẽ được thay thế bằng một biểu tượng mới hình trang giấy với ngôi sao Gemini lấp lánh ở góc. Khi chạm vào biểu tượng này, một giao diện trợ lý ảo sẽ hiện ra, cho phép người dùng:

Hỏi đáp theo ngữ cảnh : Đặt câu hỏi trực tiếp về nội dung đang hiển thị trên màn hình.

: Đặt câu hỏi trực tiếp về nội dung đang hiển thị trên màn hình. Tóm tắt thông minh: Yêu cầu Gemini tóm tắt nhanh nội dung của một bài báo dài hoặc một trang web phức tạp chỉ trong vài giây.

Mặc dù tính năng này đem lại sự tiện lợi vượt trội - giúp người dùng tra cứu nhanh mà không cần rời khỏi trang web - nhưng Google cũng lưu ý khả năng của nó vẫn còn hạn chế so với ứng dụng Gemini chuyên biệt hoặc phiên bản web.

Các công cụ AI được tích hợp trên Google Chrome iOS ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH 9TO5MAC

Để kích hoạt và sử dụng, người dùng cần lưu ý các điều kiện sau:

Phải đăng nhập vào tài khoản Google trên trình duyệt Chrome.

Tính năng không hoạt động trong chế độ ẩn danh (Incognito Mode).

Hiện tại mới chỉ hỗ trợ tiếng Anh.

Bạn cần làm gì nếu chưa thấy tính năng mới?

Nếu bạn vẫn thấy biểu tượng Google Lens cũ, hãy truy cập App Store và cập nhật Chrome lên phiên bản mới nhất. Trong trường hợp đã cập nhật nhưng vẫn chưa thấy biểu tượng Gemini, người dùng cần kiên nhẫn thêm một chút. Trang hỗ trợ của Google cho biết tính năng này đang được phát hành dần theo lộ trình và sẽ sớm có mặt trên tất cả thiết bị trong thời gian tới.