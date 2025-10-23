Apple Vision Pro thế hệ mới sẽ có nhãn 'Made in Vietnam'

Theo báo cáo mới nhất từ Bloomberg, chiếc kính thực tế hỗn hợp Apple Vision Pro thế hệ mới, được trang bị chip M5 và dây đeo Dual Knit headband, đã chính thức được lắp ráp tại Việt Nam.

Kính Vision Pro mới sẽ được lắp ráp tại Việt Nam

Thông tin này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược chuỗi cung ứng của Apple. Phiên bản Vision Pro ban đầu (sử dụng chip M2) trước đây được sản xuất độc quyền tại Trung Quốc bởi Luxshare, công ty cũng là đối tác lắp ráp một số mẫu AirPods.

Kính Vision Pro mới nhất với chip M5 sẽ được lắp ráp tại Việt Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MACRUMORS

Động thái chuyển sản xuất Vision Pro sang Việt Nam cho thấy sự dịch chuyển ngày càng rõ rệt của Apple ra khỏi Trung Quốc. Mặc dù gã khổng lồ công nghệ này vẫn sản xuất hầu hết iPhone tại Trung Quốc, nhiều thiết bị khác của hãng bán ra tại thị trường Mỹ đang được sản xuất ở các quốc gia khác.

Làn sóng dịch chuyển này không chỉ dừng lại ở Vision Pro. Theo Bloomberg, các thiết bị nhà thông minh mới sắp ra mắt của Apple, gồm có màn hình thông minh, camera an ninh trong nhà và robot để bàn, cũng sẽ được gắn mác 'Made in Vietnam'.

Có thể thấy, Việt Nam đang nhanh chóng trở thành một trung tâm sản xuất quan trọng của Apple. Hiện tại, hầu hết sản phẩm như AirPods, Apple Watch, iPad và HomePod đều được sản xuất tại Việt Nam.

Trong khi đó, với dòng iPhone 17, hầu hết các mẫu bán tại Mỹ đều được sản xuất tại Ấn Độ. Số lượng máy Mac 'Made in Thailand' và 'Made in Malaysia' cũng đang gia tăng. Đầu năm nay, Apple thậm chí còn công bố kế hoạch sản xuất kính bảo vệ (cover glass) cho tất cả iPhone và Apple Watch ngay tại Mỹ.