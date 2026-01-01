Apple sắp giải quyết sự tụt hậu lớn nhất trên iPhone

Theo báo cáo từ The Information, Apple đã giữ kín nguồn lực tài chính của mình trong lĩnh vực AI, bất chấp tuyên bố từ các đối thủ khi cho biết đã chi hàng trăm tỉ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng AI. Apple hiện có khoảng 132,4 tỉ USD tiền mặt và chứng khoán thanh khoản, cho phép công ty có thể dùng cho các thương vụ mua lại trong lĩnh vực AI.

Apple sẵn sàng chi tiền vào các thương vụ AI để không bị thua kém các đối thủ ẢNH: CNET

Nếu Apple quyết định đầu tư mạnh mẽ vào AI, công ty có thể cần phải chi nhiều hơn cho các thương vụ mua lại so với trước đây. Thương vụ lớn nhất của Apple cho đến nay là mua lại Beats Music vào năm 2014 với giá 3 tỉ USD. Gần đây, đã có nhiều đồn đoán cho biết Apple có thể mua lại Perplexity AI với giá lên tới 14 tỉ USD.

Apple không còn đứng ngoài cuộc chơi

Thú vị hơn, Google và Apple gần đây đã đạt được thỏa thuận trị giá 4 tỉ USD mỗi năm để phát triển AI. Theo thông tin từ Bloomberg, Apple sẽ chi 1 tỉ USD mỗi năm cho Google để phát triển một mô hình AI tùy chỉnh dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn Gemini. Động thái này cho phép Apple sử dụng công nghệ của Google cho đến khi họ phát triển được mô hình AI riêng.

Nhiều người dùng iPhone đang háo hức chờ đợi phiên bản iOS 26.4, nơi Apple sẽ cho ra mắt Siri mới và cải tiến. Nếu không có sự chậm trễ nào và Siri đáp ứng được kỳ vọng, trí tuệ nhân tạo của Apple sẽ cải thiện nhiều và đáp ứng được yêu cầu từ cộng đồng người hâm mộ. Tuy nhiên, để iPhone có thể cạnh tranh sòng phẳng với Pixel trong lĩnh vực AI, có lẽ công ty cần làm nhiều điều hơn nữa.

Về phần Google, Pixel 10 được đánh giá là một trong những dòng điện thoại tận dụng AI tốt nhất hiện nay. Các trải nghiệm trên Pixel 6 Pro cho thấy, việc sử dụng trợ lý ảo Gemini mang lại trải nghiệm tuyệt vời với những phản hồi chi tiết cho mọi câu hỏi. Đặc biệt, tính năng Magic Cue (chỉ có trên dòng Pixel 10) nổi bật với khả năng chủ động cung cấp thông tin mà không cần người dùng yêu cầu. Ngoài ra, Pixel 10 còn trang bị tính năng Camera Coach sử dụng AI để hướng dẫn người dùng chụp ảnh tốt hơn.