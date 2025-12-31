Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Nội dung nhảm nhí do AI tạo ra chiếm sóng YouTube

Kiến Văn
Kiến Văn
31/12/2025 09:01 GMT+7

Theo một nghiên cứu gần đây của Kapwing, một lượng lớn video lan truyền trên YouTube được xác định là nội dung "rác" và "sản phẩm AI kém chất lượng".

Theo Digitaltrends, các thuật ngữ trên nhằm ám chỉ những video có chất lượng thấp trên YouTube, được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm thu hút lượt xem mà không mang lại giá trị thực sự cho người xem.

Nội dung nhảm nhí do AI tạo ra chiếm sóng YouTube - Ảnh 1.

Chất lượng nội dung video AI được tạo ra trên YouTube là 'nhảm nhí', 'rác rưởi'

ẢNH: AI FIRE

Để kiểm chứng, các nhà nghiên cứu của Kapwing đã tạo một tài khoản YouTube mới và theo dõi 500 video đầu tiên được đề xuất. Kết quả cho thấy, có tới 104 video (khoảng 21%) được phân loại là "rác rưởi do AI tạo ra", trong khi 165 video (khoảng 33%) thuộc loại "rác rưởi" rộng hơn. Hiện tượng này, được gọi là "rối loạn não bộ", bao gồm các video lặp đi lặp lại, kỳ quái hoặc thôi miên, dễ xem nhưng thiếu nội dung thực sự.

Nghiên cứu cũng chỉ ra quy mô của nội dung "rác rưởi" từ AI trên YouTube không chỉ dừng lại ở một vài video lạ lùng. Kapwing đã phân tích các kênh YouTube thịnh hành ở nhiều quốc gia và phát hiện 278 kênh hoàn toàn được tạo ra từ nội dung do AI sản xuất nhưng nằm trong top 100 bảng xếp hạng toàn cầu. Những kênh này đã tích lũy hàng tỉ lượt xem và hàng triệu người đăng ký, ước tính mang lại hàng chục triệu USD doanh thu quảng cáo hằng năm.

Đặc biệt, tại Tây Ban Nha, các kênh chuyên về trò chơi AI đã thu hút hơn 20 triệu người đăng ký, vượt qua cả Mỹ và Brazil. Tại Hàn Quốc, các kênh nội dung khiêu dâm bằng AI đã đạt hơn 8,45 tỉ lượt xem, trong khi kênh lớn nhất của Ấn Độ cũng đã vượt qua 2 tỉ lượt xem. Điều này cho thấy nội dung khiêu dâm bằng AI không chỉ giới hạn ở một thị trường mà đang lan rộng toàn cầu.

YouTube đối mặt áp lực kiểm soát làn sóng nội dung AI vô nghĩa

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao các nội dung AI lại phát triển nhanh chóng như vậy? Vấn đề không nằm ở từng người sáng tạo nội dung mà ở các thuật toán đề xuất của YouTube. Video do AI tạo ra có chi phí sản xuất thấp, có thể được tải lên hàng loạt và thường được tối ưu hóa để khơi gợi sự tò mò của người dùng. Người dùng mới, đặc biệt là những người chưa có lịch sử xem, dễ bị ảnh hưởng bởi những đề xuất này.

Việc một phần năm số video được đề xuất ban đầu là do AI tạo ra có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng trước khi họ tìm thấy những nội dung thực sự muốn xem. Mặc dù YouTube đã triển khai các công cụ để hạn chế deepfake, nhiều người vẫn mong muốn nền tảng có các biện pháp kiểm soát tốt hơn để hạn chế sự tràn lan của nội dung do AI tạo ra, tương tự như những gì TikTok đã thực hiện.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
