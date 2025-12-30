Lê Trung Khoa dùng AI, Deepfake dựng video xuyên tạc để kiếm tiền bất chính

Dự kiến ngày mai 31.12, TAND TP.Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm bị can Lê Trung Khoa (54 tuổi, quê Thanh Hóa; nơi cư trú trước khi xuất cảnh tại P.Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Văn Đài (56 tuổi, quê Hưng Yên, nơi thường trú trước khi xuất cảnh: P302, Z8, khu tập thể Bách Khoa, P.Bạch Mai, Hà Nội).



Các bị can Nguyễn Văn Đài (trái) và Lê Trung Khoa ẢNH: BỘ CÔNG AN

Cả 2 bị can này bị xét xử vắng mặt vì đang bỏ trốn, bị Bộ Công an truy nã cùng về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại khoản 2, điều 117 bộ luật Hình sự.

Tự lập trang tin để chống phá nhà nước

Theo tài liệu điều tra, Lê Trung Khoa xuất cảnh sang Đức từ tháng 1.2016. Tại đây, bị can này thành lập và sử dụng trang thoibao.de để đăng tải nhiều bài viết có nội dung công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuyên tạc tình hình "tự do báo chí, tự do ngôn luận" ở Việt Nam; biểu tình chống Việt Nam tại Berlin…

Gần đây, Lê Trung Khoa dùng các kênh truyền thông, trang mạng xã hội để đăng tải hàng nghìn bài viết, video xuyên tạc tình hình chính trị, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Đặc biệt, rất nhiều bài viết của Khoa có nội dung bôi nhọ, hạ uy tín của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xuyên tạc tình hình nội bộ của Việt Nam gây hoang mang dư luận.

Đối với Nguyễn Văn Đài, cơ quan điều tra xác định bị can này từng là luật sư nhưng có nhân thân xấu. Năm 2006, Nguyễn Văn Đài tham gia tổ chức khủng bố "Việt tân" và thực hiện kế hoạch câu móc các hệ phái Tin lành ở Việt Nam. Đài cũng trở thành một "khâu trung gian" giữa các tổ chức phản động lưu vong và các đối tượng chống đối ở trong nước.

Với vỏ bọc "tín đồ đạo Tin lành", Nguyễn Văn Đài thường xuyên ra nước ngoài tham gia các buổi điều trần nhằm xuyên tạc, vu cáo Việt Nam về "dân chủ", "nhân quyền". Cũng trong thời gian này, Nguyễn Văn Đài đã soạn thảo nhiều tài liệu tuyên truyền, chống phá Việt Nam và xây dựng mối quan hệ khăng khít với nhiều tổ chức phản động.

Ngày 3.3.2007, Đài bị bắt và bị xét xử 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Sau khi ra tù, Đài tiếp tục khởi xướng thành lập "Hội anh em dân chủ" để tiếp tục hoạt động chống phá nhà nước. Ngày 5.4.2018, Đài tiếp tục bị xét xử và nhận mức án 15 năm tù, phạt quản chế 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt.

Lợi dụng chính sách khoan hồng, ngày 7.6.2018, Đài được tạm đình chỉ thi hành án hình sự để cùng vợ xuất cảnh định cư tại Đức vì lý do chữa bệnh. Trước khi xuất cảnh, Đài viết cam đoan "khi được sang Đức tôi sẽ không hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam", song vì nghĩ sống tại Đức cơ quan chức năng Việt Nam không thể điều tra, xử lý nên Đài tiếp tục tuyên truyền, kích động nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam.

Dùng AI để tạo nội dung xuyên tạc

Từ đầu năm 2025 đến nay, Đài đã phát tán hơn 3.500 bài viết, video bịa đặt, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; lợi dụng các vấn đề chính trị, xã hội để xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành của Chính phủ; xuyên tạc kết quả điều tra các vụ án AIC, Việt Á, chuyến bay giải cứu...; xuyên tạc công tác nhân sự gây hoang mang dư luận, chia rẽ nội bộ.

Đặc biệt hiện nay Nguyễn Văn Đài còn sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để sản xuất các video clip có tạo hình ảnh, nội dung xuyên tạc, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Theo cơ quan điều tra, Lê Trung Khoa đã trục lợi số tiền rất lớn từ lượng truy cập, lượt xem của người dùng, từ đó thúc đẩy Khoa gia tăng sản xuất nội dung xuyên tạc, bịa đặt bởi thu hút càng nhiều lượt xem thì thu tiền càng nhiều.

Lê Trung Khoa cũng dùng thủ đoạn tương tự Nguyên Văn Đài như cắt ghép, giật tít gây sốc để thu hút dư luận. Gần đây, Khoa cũng sử dụng công nghệ AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để thu hút sự quan tâm của dư luận.

Khoa còn dùng thủ đoạn đánh vào tâm lý bức xúc và thương cảm, giả danh "người đấu tranh" hay "nạn nhân" để tạo uy tín; kêu gọi quyên góp, ủng hộ tài chính qua tài khoản, ví điện tử nhưng không minh bạch, thực chất là trục lợi cá nhân.

Mục tiêu cuối cùng của Khoa là hạ uy tín của tổ chức, gây hoang mang dư luận và kiếm lợi bất chính.