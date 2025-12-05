Truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Ngày 5.12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Đài (56 tuổi, quê Hưng Yên) và Lê Trung Khoa (54 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Bị can Nguyễn Văn Đài (trái) và Lê Trung Khoa ẢNH: BỘ CÔNG AN

Trước đó, ngày 18.11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, tiếp đó ban hành quyết định truy nã số 1643/QĐTN-ANĐT-P3 đối với Nguyễn Văn Đài.

Theo thông tin truy nã, nơi thường trú trước khi xuất cảnh của Nguyễn Văn Đài là Khu tập thể Bách Khoa (Hà Nội).

Trong quá trình điều tra vụ án cùng tội danh, Cơ quan An ninh điều tra đã ban hành quyết định khởi tố bị can số 296/QĐ-ANĐT-P3 ngày 17.11, sau đó ra quyết định truy nã số 1642/QĐTN-ANĐT-P3 ngày 5.12 đối với Lê Trung Khoa.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu người dân phát hiện bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.