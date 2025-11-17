Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khởi tố, lệnh bắt tạm giam bị can Lê Trung Khoa

Trần Cường
Trần Cường
17/11/2025 19:29 GMT+7

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Trung Khoa và đồng phạm.

Tối 17.11, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Lê Trung Khoa bị khởi tố- Ảnh 1.

Bị can Lê Trung Khoa

ẢNH: FBNV

Theo Bộ Công an, kết quả điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có đủ căn cứ xác định Lê Trung Khoa (sinh ngày 23.9.1971 tại Thanh Hóa) và Đỗ Văn Ngà (sinh ngày 15.8.1977 tại Gia Lai) đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Ngày 17.11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa và Đỗ Văn Ngà về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại điều 117 bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà nêu trên.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều tra, làm rõ vụ án và hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

