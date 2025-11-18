Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Khởi tố bị can Nguyễn Văn Đài

Tuyến Phan
Tuyến Phan
18/11/2025 19:50 GMT+7

Nguyễn Văn Đài bị khởi tố về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 18.11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại điều 117 bộ luật Hình sự.

Bộ Công an khởi tố, ra lệnh tạm giam bị can Nguyễn Văn Đài- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Văn Đài

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Vụ án được khởi tố cách đây 1 tuần. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Đài đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo công an, bị can Đài sinh năm 1969 tại Hưng Yên, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: phòng 302, Z8, Khu tập thể Bách Khoa, P.Bạch Mai, TP.Hà Nội.

Các quyết định tố tụng đối với bị can Đài đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện KSND tối cao điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

