Kết thúc điều tra 2 vụ án liên quan đến Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Trần Cường
Trần Cường
09/12/2025 21:08 GMT+7

Bộ Công an vừa có các thông báo về việc kết thúc điều tra 2 vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Đài và vụ án liên quan nhóm của Lê Trung Khoa, đồng thời yêu cầu 2 bị can này ra đầu thú.

Tối 9.12, Bộ Công an phát thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", liên quan đến Nguyễn Văn Đài (56 tuổi, quê Hưng Yên; nơi cư trú trước khi xuất cảnh tại P.Bạch Mai, Hà Nội).

Tối cùng ngày, Bộ Công an cũng phát thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án cùng tội danh trên đối với nhóm Lê Trung Khoa (54 tuổi, quê Thanh Hóa; nơi cư trú trước khi xuất cảnh tại P.Đống Đa, Hà Nội).

Kết thúc điều tra vụ án liên quan Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài- Ảnh 1.

Các bị can Nguyễn Văn Đài (trái) và Lê Trung Khoa

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Vụ án liên quan đến Lê Trung Khoa, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra ngày 7.12, đề nghị truy tố Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà (48 tuổi, trú xã Tuy Phước Đông, Gia Lai), Huỳnh Bảo Đức (41 tuổi, trú P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) và Phạm Quang Thiện (47 tuổi, trú P.Ô Chợ Dừa, Hà Nội) về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại điều 117 bộ luật Hình sự.

Ngày 8.12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Đài về cùng tội danh nêu trên.

Trong các ngày 8 và 9.12, Viện KSND tối cao đã ban hành các cáo trạng truy tố các bị can nêu trên, theo khoản 2 điều 117 bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù.

Bị can Nguyễn Văn Đài có 2 tiền án. Trong đó, ngày 27.11.2007, Đài bị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội phạt 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại điều 88 bộ luật Hình sự năm 1999. Nguyễn Văn Đài đã chấp hành xong bản án này nhưng chưa được xóa án tích.

Ngày 5.4.2018, Nguyễn Văn Đài tiếp tục bị Tòa án nhân dân TP.Hà Nội xử phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Bản án này có hiệu lực, nhưng Đài được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo quyết định số 207/2018/QĐ-CA ngày 7.6.2018 của Tòa án nhân dân TP.Hà Nội.

Hiện các bị can Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài đang bỏ trốn, Bộ Công an đã phát lệnh truy nã, yêu cầu cả 2 ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền bào chữa.

Bộ Công an khuyến cáo người dân không tham gia giúp sức, cổ súy, che giấu Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài thực hiện hành vi phạm tội, lẩn trốn. Mọi hành vi giúp sức, cổ súy, che giấu bị can Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

