Bắt Phạm Quang Thiện, đồng phạm của Lê Trung Khoa

Tối 6.12, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện (47 tuổi, trú P.Ô Chợ Dừa, Hà Nội), cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, để điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại điều 117 bộ luật Hình sự.

Bị can Phạm Quang Thiện ẢNH: BỘ CÔNG AN

Theo Bộ Công an, đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ án làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, liên quan đến Lê Trung Khoa.

Bộ Công an cho hay, các quyết định và lệnh tố tụng đối với Phạm Quang Thiện đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với VKSND tối cao điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đài (56 tuổi, quê Hưng Yên), Lê Trung Khoa (54 tuổi, quê Thanh Hóa) và Đỗ Văn Ngà (48 tuổi, quê Gia Lai), để điều tra cùng về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị can Nguyễn Văn Đài (trái) và Lê Trung Khoa ẢNH: BỘ CÔNG AN

Cơ quan An ninh điều tra sau đó ra quyết định truy nã 2 bị can này. Yêu cầu cả 2 ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Bất kỳ người dân nào cũng có quyền bắt và giải ngay Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Hồi tháng 11, Công an tỉnh Hưng Yên cũng ra quyết định khởi tố Đặng Thị Huệ (biệt danh Huệ "Như", 44 tuổi, quê Hưng Yên), để điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước.

Bị can Đặng Thị Huệ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an tỉnh Hưng Yên xác định Huệ đã rời khỏi nơi cư trú, sử dụng mạng xã hội đăng tải video, bài viết, hội luận có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, bịa đặt thông tin gây hoang mang và kích động chống Nhà nước.

Thời điểm tống đạt các lệnh tố tụng Huệ "Như" vắng mặt tại địa phương, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh truy nã toàn quốc bị can này để phục vụ điều tra.