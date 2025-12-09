Truy tố bị can Nguyễn Văn Đài, yêu cầu ra đầu thú

Ngày 9.12, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Đài về tội "làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại khoản 2 điều 117 bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Đài ẢNH: T.N

Bị can đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã theo quyết định số 1643/QĐTN-ANĐT-P3 ngày 5.12.2025.

Do đó, cùng với việc truy tố, cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu bị can đến trụ sở cơ quan công an, viện KSND tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa.

Bị can Nguyễn Văn Đài, 56 tuổi, quê Hưng Yên. Nơi cư trú trước khi xuất cảnh là phòng 302, Z8 Khu tập thể Bách Khoa, P.Bạch Mai, TP.Hà Nội. Nơi ở hiện tại là Cộng hòa Liên bang Đức.

Bị can có 2 tiền án. Năm 2007, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xử phạt 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo điều 88 bộ luật Hình sự năm 1999 (đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích).

Năm 2018, TAND TP.Hà Nội xử phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều 79 bộ luật Hình sự năm 1999 (bản án có hiệu lực pháp luật, Nguyễn Văn Đài được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù).

Theo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (hiệu lực thi hành từ 1.7.2025), cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát có thể quyết định đề nghị truy tố hoặc truy tố bị can ngay cả khi bị can trốn hoặc không biết bị can ở đâu và việc truy nã không có kết quả; hoặc bị can đang ở nước ngoài mà không thể triệu tập.

Đây là điểm mới so với quy định trước đây, nhằm tháo gỡ khó khăn khi vụ án có tính chất nghiêm trọng không thể xử lý triệt để vì bị can đã bỏ trốn, đã truy nã mà chưa có kết quả.