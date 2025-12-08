Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Viện KSND tối cao truy tố Lê Trung Khoa

Tuyến Phan
Tuyến Phan
08/12/2025 19:45 GMT+7

Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố Lê Trung Khoa, đồng thời kêu gọi bị can ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Ngày 8.12, Viện KSND tối cao (Vụ 1) đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Trung Khoa về tội "làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại khoản 2 điều 117 bộ luật Hình sự.

Viện KSND tối cao truy tố Lê Trung Khoa - Ảnh 1.

Bị can Lê Trung Khoa

ẢNH: T.H

Viện KSND tối cao kêu gọi bị can Lê Trung Khoa đến trụ sở cơ quan công an, viện KSND tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại điều 60 bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Bị can Lê Trung Khoa, 54 tuổi, quê Thanh Hóa. Nơi thường trú trước khi xuất cảnh là số 01, ngõ 81, đường Láng, P.Đống Đa, TP.Hà Nội (trước đây là số 24 ngõ 55 đường Láng, TP.Hà Nội).

Bị can có quốc tịch Việt Nam, nơi ở hiện nay là Cộng hòa Liên bang Đức.

Hôm 17.11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ban hành quyết định khởi tố bị can, sau đó ra quyết định truy nã ngày 5.12 đối với bị can Lê Trung Khoa về tội danh đã nêu.

Theo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (hiệu lực thi hành từ 1.7.2025), cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát có thể quyết định đề nghị truy tố hoặc truy tố bị can ngay cả khi bị can trốn hoặc không biết bị can ở đâu và việc truy nã không có kết quả; hoặc bị can đang ở nước ngoài mà không thể triệu tập.

Đây là điểm mới so với quy định trước đây, nhằm tháo gỡ khó khăn khi vụ án có tính chất nghiêm trọng không thể xử lý triệt để vì bị can đã bỏ trốn, đã truy nã mà chưa có kết quả.

Tin liên quan

Bắt Phạm Quang Thiện, đồng phạm của Lê Trung Khoa

Bắt Phạm Quang Thiện, đồng phạm của Lê Trung Khoa

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam một bị can được xác định là đồng phạm với Lê Trung Khoa, với cáo buộc đã làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

truy tố lê trung khoa lê trung khoa bị can lê trung khoa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận