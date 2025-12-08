Viện KSND tối cao truy tố Lê Trung Khoa

Ngày 8.12, Viện KSND tối cao (Vụ 1) đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Trung Khoa về tội "làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại khoản 2 điều 117 bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Trung Khoa ẢNH: T.H

Viện KSND tối cao kêu gọi bị can Lê Trung Khoa đến trụ sở cơ quan công an, viện KSND tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại điều 60 bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Bị can Lê Trung Khoa, 54 tuổi, quê Thanh Hóa. Nơi thường trú trước khi xuất cảnh là số 01, ngõ 81, đường Láng, P.Đống Đa, TP.Hà Nội (trước đây là số 24 ngõ 55 đường Láng, TP.Hà Nội).

Bị can có quốc tịch Việt Nam, nơi ở hiện nay là Cộng hòa Liên bang Đức.

Hôm 17.11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ban hành quyết định khởi tố bị can, sau đó ra quyết định truy nã ngày 5.12 đối với bị can Lê Trung Khoa về tội danh đã nêu.

Theo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (hiệu lực thi hành từ 1.7.2025), cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát có thể quyết định đề nghị truy tố hoặc truy tố bị can ngay cả khi bị can trốn hoặc không biết bị can ở đâu và việc truy nã không có kết quả; hoặc bị can đang ở nước ngoài mà không thể triệu tập.

Đây là điểm mới so với quy định trước đây, nhằm tháo gỡ khó khăn khi vụ án có tính chất nghiêm trọng không thể xử lý triệt để vì bị can đã bỏ trốn, đã truy nã mà chưa có kết quả.