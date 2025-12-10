Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Chuẩn bị xét xử Lê Trung Khoa

Tuyến Phan
Tuyến Phan
10/12/2025 09:37 GMT+7

TAND TP.Hà Nội quyết định đưa ra xét xử vụ án liên quan đến Lê Trung Khoa, đồng thời kêu gọi bị cáo ra đầu thú để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

TAND TP.Hà Nội đã có quyết định đưa ra xét xử vụ án liên quan đến bị cáo Lê Trung Khoa. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 31.12.

Chuẩn bị xét xử Lê Trung Khoa- Ảnh 1.

Bị cáo Lê Trung Khoa (trái) và Phạm Quang Thiện

ẢNH: BCA

Bị cáo Lê Trung Khoa (54 tuổi, quê Thanh Hóa) bị truy tố tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hôm 17.11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ban hành quyết định khởi tố bị can, sau đó ra quyết định truy nã ngày 5.12 đối với bị can Khoa. Đến ngày 8.12, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can về tội danh nêu trên.

Theo cơ quan tiến hành tố tụng, Lê Trung Khoa hiện cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức. Nơi thường trú trước khi xuất cảnh là số 01, ngõ 81, đường Láng, P.Đống Đa, TP.Hà Nội (trước đây là số 24 ngõ 55 đường Láng, TP.Hà Nội).

Trong vụ án này, 3 bị cáo cũng sẽ bị đưa ra xét xử về cùng tội danh với Lê Trung Khoa. Những người này gồm: Đỗ Văn Ngà (48 tuổi, quê Gia Lai, nơi ở tại Thái Lan), Huỳnh Bảo Đức (41 tuổi, trú tại TP.HCM), Phạm Quang Thiện (47 tuổi, trú tại Hà Nội).

Cùng với việc quyết định đưa vụ án ra xét xử, TAND TP.Hà Nội kêu gọi bị cáo Lê Trung Khoa ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Bộ luật Tố tụng hình sự quy định tòa án có thể xét xử vắng mặt đối với bị cáo trong các trường hợp: bị cáo trốn hoặc không biết bị cáo ở đâu và việc truy nã không có kết quả; bị cáo đang ở nước ngoài và không thể triệu tập đến phiên tòa…

Sau khi xét xử, bản án sẽ được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập cuối cùng của bị cáo.

