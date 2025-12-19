YouTube trả công cho nhà sáng tạo nội dung bằng tiền mã hóa

Trước đây, nhà sáng tạo nội dung trên YouTube nhận tiền qua chuyển khoản ngân hàng truyền thống hoặc PayPal. Giờ đây, họ có thêm tùy chọn là nhận thanh toán bằng stablecoin PYUSD. Chính sách này hiện chỉ áp dụng cho thị trường Mỹ. Theo Fortune, bản cập nhật không thay đổi cách người sáng tạo kiếm tiền trên YouTube, nhưng sẽ ảnh hưởng đến cách tiền đến tay họ.

Trên thực tế, mô hình kiếm tiền của YouTube không thay đổi. Nhà sáng tạo nội dung vẫn có doanh thu từ quảng cáo, thành viên đăng ký kênh, Super Chat, Super Thanks và các tính năng khác, tất cả đều được tính toán và thống kê bằng USD. Sự khác biệt nằm ở giai đoạn thanh toán.



Chính sách của YouTube tác động gì đến thị trường tiền mã hóa

Để hiểu rõ tác động, cần xem xét toàn bộ chuỗi thanh toán. Đầu tiên, nhà sáng tạo nội dung kiếm được thu nhập trên YouTube. Sau đó, nền tảng chuyển số tiền kiếm được qua bộ xử lý thanh toán, chủ yếu là cơ sở hạ tầng Hyperwallet của PayPal. Sau đó, người sáng tạo nhận được tiền.

YouTube thêm tùy chọn trả tiền cho nhà sáng tạo nội dung bằng tiền mã hóa PYUSD ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Với tùy chọn stablecoin, hai bước đầu tiên vẫn giữ nguyên. YouTube vẫn gửi USD đến hệ thống thanh toán của PayPal. Thay đổi lớn nhất nằm ở khâu chi trả: Thay vì chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc PayPal, nền tảng sẽ chuyển thẳng PYUSD đến tài khoản của nhà sáng tạo nội dung.

YouTube không tự phát hành hay lưu giữ tiền điện tử, họ cũng không tương tác trực tiếp trên blockchain. Trong khi đó, PayPal đóng vai trò trung gian, xử lý việc chuyển đổi và phân phối bằng hệ thống hiện có của mình.

Nhà sáng tạo nội dung có thể giữ PYUSD trong hệ sinh thái của PayPal, đổi thành USD hoặc chuyển sang các mạng blockchain khác. Với người dùng, việc nhận stablecoin có một số ưu điểm như: Có thể chuyển tiền bất cứ lúc nào, kể cả cuối tuần và ngày lễ, không phụ thuộc ngân hàng vốn làm việc theo thời gian cố định; Có thể thanh toán xuyên biên giới với chi phí tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn có một số rủi ro như có thể phát sinh các vấn đề liên quan đến thuế và kế toán. Stablecoin vẫn còn nhiều rủi ro so với USD, khi chính sách thay đổi, những người nắm giữ sẽ bị ảnh hưởng.

Với những người hoạt động trong lĩnh vực fintech (tài chính công nghệ), động thái này không chỉ đơn thuần là một tin tức về tiền điện tử mà còn là một tín hiệu. Nó cho thấy stablecoin (tiền mã hóa ổn định giá thường được neo theo USD hoặc tài sản truyền thống) đang bắt đầu xuất hiện trong các hệ thống thanh toán chính thống, không phải với tư cách sản phẩm đầu tư, mà là phương tiện thay thế để chuyển tiền.

Tham vọng tiền số của các gã khổng lồ công nghệ truyền thống

Việc YouTube triển khai trả tiền bằng stablecoin diễn ra trong bối cảnh làn sóng thử nghiệm tiền điện tử rộng khắp các tập đoàn công nghệ lớn. Google, Amazon và các gã khổng lồ khác ở Thung lũng Silicon đã thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng đối với tiền mã hóa, đặc biệt sau khi có các quy định pháp lý rõ ràng hơn.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành luật giám sát stablecoin cấp liên bang, góp phần gia tăng niềm tin của doanh nghiệp. Động thái này tiếp nối những bước tiến quan trọng của ngành như Stripe mua lại công ty khởi nghiệp stablecoin Bridge với giá 1,1 tỉ USD, cho thấy stablecoin đang trở thành tài sản fintech phổ biến.

Với chính sách mới, YouTube không cần can thiệp vào tiền điện tử, PayPal sẽ xử lý toàn bộ dòng chảy tài sản kỹ thuật số. Điều này khiến PYUSD trở thành một cầu nối hấp dẫn cho các công ty muốn cung cấp các lợi ích về tiền điện tử mà không phải gánh chịu rủi ro quá lớn.