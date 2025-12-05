Người chơi sắp mua được game trên PlayStation bằng tiền mã hóa

Nikkei dẫn các nguồn tin cho biết Sony Bank đã nộp đơn xin giấy phép tại Mỹ để thành lập công ty con, chuyên quản lý hoạt động kinh doanh stablecoin. Sony cho biết tiền mã hóa của họ sẽ được dùng trong thanh toán các trò chơi, phim hoạt hình trên PlayStation. Dự kiến sớm nhất vào đầu năm 2026, tiền mã hóa của Sony sẽ được cấp phép và đi vào hoạt động.

Stablecoin là tiền kỹ thuật số được neo giá theo tài sản thực như vàng hay USD. Đặc tính này giúp stablecoin giữ được sự ổn định giá trong khi vẫn có lợi thế của tiền mã hóa như giao dịch nhanh, chi phí thấp.

Tham vọng của Sony

Hiện tại, người chơi PlayStation đang mua game bằng thẻ tín dụng và các phương thức truyền thống. Dự tính, việc giới thiệu stablecoin sẽ giúp Sony giảm chi phí phải trả cho các công ty phát hành thẻ tín dụng.

Sáng kiến này nhắm đến khách hàng Mỹ, chiếm khoảng 30% doanh số bán hàng ở thị trường quốc tế của công ty. Sony dự kiến hợp tác với nhà phát hành stablecoin Bastion của Mỹ để phát triển dự án. Chi nhánh đầu tư mạo hiểm của Sony đã tham gia vào vòng gọi vốn 14,6 triệu USD của Bastion do Coinbase Ventures dẫn đầu để củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai công ty.

Logo của Sony và PlayStation trước máy chơi game cầm tay PS5 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Để chuẩn bị cho tham vọng stablecoin, ngân hàng của Sony đã thành lập một công ty con chuyên về Web3 có tên là BlockBloom vào tháng 6 với số vốn ban đầu là 300 triệu yen (1,9 triệu USD). Theo tuyên bố, đơn vị này đặt mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái kết nối người hâm mộ, nghệ sĩ, NFT và cả tiền tệ truyền thống lẫn tiền kỹ thuật số.

Vào tháng 5, Ngân hàng Sony đã nhấn mạnh rằng tài sản kỹ thuật số sử dụng công nghệ blockchain đang được tích hợp vào nhiều dịch vụ và mô hình kinh doanh đa dạng. Họ cho rằng các dịch vụ tài chính như ví lưu trữ NFT và tài sản Bitcoin đang ngày càng quan trọng trong nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển.

Trước đó vào năm 2021, Sony đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế tại Mỹ để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tiêu chuẩn cho phép game thủ sở hữu và chuyển nhượng NFT. Đơn xin cho biết các NFT này có thể bao gồm giao diện, hình đại diện, tác phẩm nghệ thuật, vũ khí hoặc "kỹ năng trò chơi điện tử". Đến nay, Sony vẫn chưa triển khai chức năng này trong hệ sinh thái PlayStation.

Cùng năm đó, Sony nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho một hệ thống theo dõi tài sản kỹ thuật số trong game bằng blockchain. Vào tháng 1.2025, Sony và đối tác Startale Group ra mắt mạng Ethereum layer 2 Soneium. Người hâm mộ hy vọng Soneium sẽ đưa một loạt trò chơi PlayStation lên blockchain. Tuy nhiên, đến nay chưa có thương hiệu lớn nào của Sony phát hành trò chơi tiền điện tử trên Soneium. Thay vào đó, mạng blockchain này trở thành mạng lưới với các bộ sưu tập nhạc NFT và thư viện trò chơi nhỏ hơn đang ngày càng mở rộng.

Trong khi đó, nền tảng PlayStation đang tiếp tục phình to. Họ chủ yếu phát hành game kỹ thuật số và gói đăng ký cho máy chơi game PlayStation 5, cùng các trò chơi PC và game có thể phát trực tuyến đến nhiều thiết bị khác nhau thông qua điện toán đám mây.

Tham vọng của Sony được đưa ra trong bối cảnh thị trường stablecoin tại Mỹ đang phát triển nhanh chóng. Tổng nguồn cung lưu hành của hai stablecoin lớn nhất là USDT của Tether và USDC của Circle, đã đạt 260 tỉ USD, chiếm phần lớn vốn hóa toàn thị trường, theo dữ liệu cập nhật từ CoinMarketCap.

