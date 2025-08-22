Sony sắp thay đổi thiết kế smartphone

Theo thông tin từ một nhà sản xuất ốp lưng trên Amazon Nhật Bản, mẫu điện thoại sắp tới của Sony có thiết kế hoàn toàn mới, mặc dù những thay đổi không quá lớn.

Xperia 10 VII dự kiến ra mắt vào tháng 10 năm nay ẢNH: AMAZON

Sony quay trở lại thiết kế camera ngang sau nhiều năm

Cụ thể, Xperia 10 VII có thể sẽ được trang bị cụm camera ở mặt sau theo chiều ngang thay vì camera kép dọc như các phiên bản trước. Đây có thể được coi là một bước tiến đáng kể cho Sony khi mà 5 thế hệ Xperia 10 trước đó gần như không có sự khác biệt rõ rệt. Đáng chú ý, Xperia 10 thế hệ đầu tiên là smartphone cuối cùng của Sony có camera ngang, vì vậy thay đổi này có thể đánh dấu sự trở lại với nguồn gốc của dòng sản phẩm.

Người hâm mộ Sony có thể yên tâm khi mặt trước của Xperia 10 VII dường như không có sự thay đổi. Điều này không quá bất ngờ khi mà hầu hết smartphone hiện nay đều có thiết kế tương tự khi nhìn từ mặt trước, ngoại trừ việc viền mỏng hơn. Xu hướng này cũng thấy rõ ở các mẫu điện thoại mới như iPhone 16, Galaxy S25 và Pixel 10.

Một số hình ảnh khác về sản phẩm ẢNH: AMAZON

Ở thời điểm hiện tại, thông tin về Xperia 10 VII vẫn còn nhiều hạn chế, mặc dù thiết bị này dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 10, một quãng thời gian khá xa so với phiên bản tiền nhiệm, vốn được phát hành vào tháng 6 năm ngoái.

Dù chưa rõ liệu sự thay đổi nhỏ này có thể giúp Sony vượt qua những thách thức hiện tại hay không nhưng người dùng vẫn hy vọng công ty sẽ sớm trở lại với ít nhất một phần vinh quang trong lĩnh vực smartphone.