Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Sony sắp thay đổi thiết kế smartphone

Kiến Văn
Kiến Văn
22/08/2025 08:43 GMT+7

Được biết đến là thương hiệu với sự bảo thủ trong thiết kế smartphone, Sony có thể sắp thay đổi diện mạo của dòng sản phẩm tầm trung Xperia 10 VII.

Theo thông tin từ một nhà sản xuất ốp lưng trên Amazon Nhật Bản, mẫu điện thoại sắp tới của Sony có thiết kế hoàn toàn mới, mặc dù những thay đổi không quá lớn.

Sony cuối cùng cũng chịu thay đổi thiết kế smartphone - Ảnh 1.

Xperia 10 VII dự kiến ra mắt vào tháng 10 năm nay

ẢNH: AMAZON

Sony quay trở lại thiết kế camera ngang sau nhiều năm

Cụ thể, Xperia 10 VII có thể sẽ được trang bị cụm camera ở mặt sau theo chiều ngang thay vì camera kép dọc như các phiên bản trước. Đây có thể được coi là một bước tiến đáng kể cho Sony khi mà 5 thế hệ Xperia 10 trước đó gần như không có sự khác biệt rõ rệt. Đáng chú ý, Xperia 10 thế hệ đầu tiên là smartphone cuối cùng của Sony có camera ngang, vì vậy thay đổi này có thể đánh dấu sự trở lại với nguồn gốc của dòng sản phẩm.

Người hâm mộ Sony có thể yên tâm khi mặt trước của Xperia 10 VII dường như không có sự thay đổi. Điều này không quá bất ngờ khi mà hầu hết smartphone hiện nay đều có thiết kế tương tự khi nhìn từ mặt trước, ngoại trừ việc viền mỏng hơn. Xu hướng này cũng thấy rõ ở các mẫu điện thoại mới như iPhone 16, Galaxy S25 và Pixel 10.

Sony cuối cùng cũng chịu thay đổi thiết kế smartphone - Ảnh 2.
Sony cuối cùng cũng chịu thay đổi thiết kế smartphone - Ảnh 3.
Sony cuối cùng cũng chịu thay đổi thiết kế smartphone - Ảnh 4.

Một số hình ảnh khác về sản phẩm

ẢNH: AMAZON

Ở thời điểm hiện tại, thông tin về Xperia 10 VII vẫn còn nhiều hạn chế, mặc dù thiết bị này dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 10, một quãng thời gian khá xa so với phiên bản tiền nhiệm, vốn được phát hành vào tháng 6 năm ngoái.

Dù chưa rõ liệu sự thay đổi nhỏ này có thể giúp Sony vượt qua những thách thức hiện tại hay không nhưng người dùng vẫn hy vọng công ty sẽ sớm trở lại với ít nhất một phần vinh quang trong lĩnh vực smartphone.

Tin liên quan

Xperia 1 VII chính là dấu chấm hết cho smartphone Sony?

Xperia 1 VII chính là dấu chấm hết cho smartphone Sony?

Sony đang có những động thái đáng chú ý trong việc thu hẹp quy mô kinh doanh smartphone tại châu Âu.

Khám phá thêm chủ đề

Xperia 10 VII smartphone điện thoại tầm trung rò rỉ hình ảnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận