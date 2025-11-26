Sony kiếm tỉ USD từ việc mang game PlayStation lên Steam

Theo AlineaAnalytics, các trò chơi của PlayStation Studios đã đạt doanh thu hơn 1,5 tỉ USD trên Steam. Sau khi trừ phí nền tảng, Sony thu về gần 1,2 tỉ USD, còn Valve nhận khoảng 350 triệu USD. Con số này đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt trong chiến lược phát hành game của Sony, vốn trước đây chỉ xem PC là kênh tiêu thụ phụ cho các sản phẩm đã ra mắt trên console.

Helldivers 2 dẫn đầu doanh số game PlayStation trên Steam với 12,7 triệu bản, góp phần đưa tổng doanh thu nền tảng đạt 1,5 tỉ USD và 43 triệu bản bán ra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALINEA ANALYTICS

Tựa game thành công nhất trên Steam không phải God of War hay Spider-Man, mà là Helldivers 2 với khoảng 12,7 triệu bản được bán ra và gần 400 triệu USD doanh thu. Tựa game co-op này vượt trội nhờ lối chơi tổ đội có chiều sâu, thời điểm ra mắt thuận lợi và khả năng giữ chân người chơi mỗi ngày.

Phân tích của Alinea chỉ ra rằng cơ chế chia doanh thu theo ngưỡng của Steam là yếu tố giúp Sony tối đa hóa lợi nhuận. Các trò chơi đạt doanh thu trên 50 triệu USD chỉ chịu mức phí 20%, thay vì 30% như thông thường. Nhờ đó, những game có hiệu suất cao như Helldivers 2 hay God of War mang lại tỷ suất lợi nhuận lớn hơn.

Ngoài Helldivers 2, một số trò chơi chơi đơn cũng đạt thành tích đáng kể. Horizon Zero Dawn bán được khoảng 4,5 triệu bản, God of War khoảng 4,2 triệu bản và Days Gone khoảng 3,4 triệu bản. Spider-Man Remastered đạt 2,7 triệu bản, nhờ tận dụng được sự quan tâm ban đầu dành cho các tựa game PlayStation trên PC.

Tuy nhiên, xu hướng giảm dần về doanh số ở các phần tiếp theo như Spider-Man 2 hay God of War Ragnarök cho thấy thị trường đang dần ổn định. Dù vậy, Alinea cho rằng chiến lược PC của Sony vẫn hiệu quả, nhất là với các game dịch vụ trực tuyến được phát hành đồng thời trên Steam và PlayStation. Trong tương lai, nếu phần cứng chơi game tích hợp Steam trở lại, như mô hình "Steam Machine", Sony có thể phải điều chỉnh chiến lược để cạnh tranh trong một hệ sinh thái phần cứng mới, nơi PC không chỉ là nền tảng phụ mà trở thành đối thủ trực tiếp.