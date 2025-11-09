Battlefield 6 nhận nhiều đánh giá tiêu cực từ người chơi trên Steam

Theo GameRant, Battlefield 6 ra mắt với kỳ vọng lớn và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình lẫn người chơi trên các nền tảng khác. Tuy nhiên, trên Steam, tựa game này hiện chỉ đạt tỷ lệ đánh giá tích cực 65,86%, trở thành phiên bản Battlefield bị đánh giá thấp thứ hai trên nền tảng này - chỉ cao hơn Battlefield 2042 với 46,72%.

Trên mạng xã hội Reddit, bảng xếp hạng này đã được chia sẻ rộng rãi và nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Việc một trò chơi được quảng bá rầm rộ và sở hữu lượng người chơi đông đảo, lại xếp hạng thấp như vậy làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận. Một phần nguyên nhân được cho là xuất phát từ các thay đổi gần đây trong nội dung trò chơi, đặc biệt là sự xuất hiện của chế độ chơi Battle Royale (sinh tồn) miễn phí có tên REDSEC và hệ thống battle pass.

Điểm số gần thấp nhất khiến Battlefield 6 trở thành tâm điểm bàn luận trên các cộng đồng game thủ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Trước khi chính thức ra mắt, Battlefield 6 đã có hơn 500.000 người tham gia bản thử nghiệm Open Beta trên Steam. Trong tuần đầu phát hành, lượng người chơi tăng mạnh, hàng chờ đăng nhập kéo dài. Tựa game nhanh chóng đạt doanh số ấn tượng khoảng 10 triệu bản chỉ trong tháng đầu tiên. Tuy nhiên, những con số này không phản ánh sự hài lòng của người dùng trên Steam, nền tảng nổi tiếng với cộng đồng đánh giá khắt khe và phản hồi trực tiếp.

Một trong những điểm gây tranh cãi lớn là phong cách thiết kế của Battlefield 6. Dù ban đầu được quảng bá là sẽ mang lại trải nghiệm chiến tranh “chân thực và nghiêm túc hơn”, trò chơi lại giới thiệu nhiều yếu tố bị cho là quá “phi thực tế”, như các bộ trang phục sặc sỡ hay giao diện mang hơi hướng giải trí giống Fortnite. Một bộ skin (trang phục) gần đây đã buộc phải chỉnh sửa sau khi nhiều người chơi phản ánh là quá rực rỡ và không phù hợp với bối cảnh chiến tranh.

Việc áp dụng hệ thống battle pass và các phần thưởng trang trí cũng khiến một bộ phận người chơi cảm thấy trò chơi xa rời định hướng gốc của dòng game Battlefield. Sự xuất hiện của chế độ Battle Royale, dù nhằm thu hút thêm người dùng, lại vô tình làm dấy lên lo ngại về việc EA đang thương mại hóa trải nghiệm, thay vì tập trung vào chất lượng gameplay truyền thống.

Dù vậy, Battlefield 6 vẫn còn nhiều cơ hội để cải thiện hình ảnh. Các bản cập nhật nội dung và phản hồi từ cộng đồng có thể giúp cải thiện đánh giá trong tương lai. Tuy nhiên, thứ hạng hiện tại trên Steam là tín hiệu rõ ràng rằng không phải mọi đổi mới đều được đón nhận tích cực, nhất là khi chúng ảnh hưởng đến bản sắc vốn có của thương hiệu lâu năm này.