Công nghệ Tin tức công nghệ

Người dùng Steam đang có xu hướng chuyển từ GPU 8 GB sang 16 GB

Khải Minh
Khải Minh
05/10/2025 20:51 GMT+7

Khảo sát phần cứng tháng 9 của nền tảng Steam cho thấy xu hướng sử dụng card đồ họa (GPU) 8 GB giảm mạnh thị phần, trong khi các phiên bản 16 GB đang tăng dần.

Theo Wccftech, dữ liệu từ khảo sát phần cứng tháng 9 của Steam ghi nhận sự thay đổi đáng kể trong lựa chọn GPU của người dùng. Card đồ họa với dung lượng bộ nhớ 8 GB - từng chiếm ưu thế trong nhiều năm đang mất dần vị trí dẫn đầu khi người dùng bắt đầu chuyển sang các mẫu có bộ nhớ 16 GB. Đây là nhóm GPU có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong tháng, phản ánh nhu cầu ngày càng cao về hiệu năng đồ họa trong trải nghiệm chơi game hiện đại.

Cụ thể, các mẫu card đồ họa 8 GB vốn lâu nay vẫn chiếm ưu thế, hiện chỉ còn nắm giữ 33,66% thị phần, giảm 1,37% so với tháng trước. Đây là mức giảm lớn nhất trong tất cả các cấu hình VRAM được thống kê. Trong khi đó, GPU 16 GB tăng thêm 0,72%, đạt mức 7,52% – mức tăng cao nhất trong bảng xếp hạng dung lượng bộ nhớ đồ họa tháng này.

Người dùng Steam đang có xu hướng chuyển dần từ GPU 8 GB sang 16GB - Ảnh 1.

Thị phần các mẫu card đồ họa phổ biến trên Steam tháng 9.2025, với RTX 4060 Laptop tiếp tục dẫn đầu và các dòng RTX 50-series ghi nhận mức tăng trưởng ổn định.

ẢNH: STEAM

Diễn biến này phản ánh sự thay đổi trong hành vi của người dùng, khi ngày càng nhiều trò chơi yêu cầu tài nguyên đồ họa lớn hơn, khiến các cấu hình 8 GB dần trở nên kém hiệu quả. Trong khi đó, các mẫu GPU hiện đại của NVIDIA và AMD – đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp – đang dần tiêu chuẩn hóa mức VRAM từ 12 GB trở lên, với 16 GB được xem là lựa chọn phổ biến mới cho người dùng cần hiệu năng bền vững trong vài năm tới.

Ở phân khúc GPU cụ thể, GeForce RTX 4060 Laptop GPU tiếp tục dẫn đầu với thị phần 4,84%, tăng nhẹ 0,22% so với tháng trước. Các mẫu khác thuộc dòng RTX 50 và 5060 cũng tăng mạnh, cho thấy mức độ chấp nhận cao đối với các sản phẩm mới. RTX 5070 hiện là mẫu card đứng đầu nhóm này với 1,69% thị phần, tiếp theo là RTX 5060 (1,13%) và 5070 Ti (0,91%).

Bên cạnh sự dịch chuyển về GPU, khảo sát còn cho thấy hệ điều hành Windows 11 đang dần thay thế Windows 10. Tỷ lệ người dùng Windows 11 đã tăng lên 66,08%, trong khi Windows 10 giảm mạnh gần 3%, còn 33,74%. Việc Microsoft chuẩn bị kết thúc hỗ trợ chính thức cho Windows 10 vào ngày 14.10 được cho là lý do chính cho sự thay đổi này.

Người dùng Steam đang có xu hướng chuyển dần từ GPU 8 GB sang 16GB - Ảnh 2.

Windows 11 vượt mốc 66% người dùng Steam trong tháng 9.2025, trong khi Windows 10 tiếp tục giảm gần 3% thị phần.

ẢNH: STEAM

Về CPU, người dùng cũng đang ưu tiên các dòng vi xử lý có số nhân cao hơn. CPU 8 nhân tăng 0,87% trong tháng, đạt 25,28% thị phần. Ngược lại, CPU 6 nhân – từng là lựa chọn phổ biến – lần đầu tiên giảm xuống dưới ngưỡng 30%. Các dòng CPU cao cấp hơn, như 16 nhân, cũng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định.

Những biến động này cho thấy người dùng Steam đang ưu tiên các cấu hình phần cứng mạnh mẽ hơn, chuẩn bị cho nhu cầu xử lý ngày càng cao của các tựa game hiện đại, cũng như khả năng tương thích lâu dài với các nền tảng phần mềm mới.

RTX 4060 là card đồ họa phổ biến nhất của người chơi trên Steam

RTX 4060 là card đồ họa phổ biến nhất của người chơi trên Steam

Dữ liệu khảo sát Steam mới nhất ghi nhận RTX 4060 vượt RTX 3060, trở thành GPU phổ biến nhất của người chơi tại thời điểm tháng 2.2025.

