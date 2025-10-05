Ván cược lịch sử: Samsung tích hợp ví tiền mã hóa cho 75 triệu người dùng Galaxy

"Từ hôm nay, người dùng Samsung tại Mỹ có thể trải nghiệm các dịch vụ tiền điện tử một cách an toàn, liền mạch từ smartphone Galaxy mà không cần cài thêm bất kỳ ứng dụng nào", Coinbase thông báo trên trang chủ hôm 4.10.

Coinbase là sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung (CEX) đầu tiên được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Việc hợp tác với Samsung trở thành dịch vụ phân phối cho người dùng cá nhân lớn nhất Coinbase từng thực hiện. Đây cũng được xem là ván cược liên quan đến tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay của Samsung.

Thương vụ lịch sử cho phép người dùng smartphone Galaxy có thể sử dụng dịch vụ Coinbase One thông qua ứng dụng Samsung Wallet (Ví Samsung) mà không cần cài ứng dụng hay chuyển tiền giữa các nền tảng.

Người dùng Samsung Wallet còn được miễn phí giao dịch, phần thưởng staking (khóa token trong một thời gian để nhận thưởng). Ngoài ra còn có thêm các ưu đãi độc quyền như bảo vệ tài khoản, khôi phục tiền bị mất trong một số trường hợp ngoài ý muốn.

"Với các tính năng như Thẻ Coinbase One, người dùng Samsung Wallet có thể chi tiêu và kiếm tiền điện tử liền mạch", đại diện Coinbase nói.

Logo Coinbase trên điện thoại Samsung Galaxy Z Flip7 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Ngoài ra, tài khoản Samsung Pay cũng được liên kết với tài khoản Coinbase, cho phép người dùng thực hiện thanh toán dựa trên tài sản tiền số, phục vụ người dùng trong các dịch vụ thường ngày.

Shan Aggarwal, Giám đốc kinh doanh của Coinbase nói: "Sứ mệnh của chúng tôi là đưa hơn một tỉ người lên blockchain. Điều đó bắt đầu bằng việc hiện diện ở mọi nơi - ngay trên điện thoại của người dùng".

Drew Blackard, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Quản lý sản phẩm di động của Samsung Mỹ cho biết: "Samsung Wallet là công cụ đáng tin cậy với hàng triệu người dùng Galaxy. Chúng tôi không ngừng nỗ lực tìm ra công thức mới nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Coinbase là công ty hàng đầu trong ngành. Họ sẽ là đối tác lý tưởng để cung cấp các dịch vụ liền mạch, đưa người dùng vào thế giới tiền điện tử".

Samsung dự kiến mở rộng quyền truy cập vào nền tảng tiền điện tử cho khách hàng ở các quốc gia khác trong vài tháng tới. Mục tiêu xa hơn của hãng di động Hàn Quốc là phủ kín dịch vụ trên toàn cầu sau hai năm.

Tham vọng khổng lồ của Samsung

Từ lâu, Samsung đã âm thầm chuẩn bị cho kỷ nguyên tiền mã hóa. Từ thế hệ Galaxy S10, hãng đã tích hợp tính năng Blockchain Keystore, cho phép người sử dụng lưu trữ private key ví Bitcoin và tiền mã hóa ngay trên điện thoại.

Trang chủ của Samsung giới thiệu: "Chúng tôi đã tạo ra bộ xử lý bảo mật chỉ để bảo vệ mã PIN, mật khẩu, kiểu hình mở khóa và private key Blockchain. Kết hợp với nền tảng Knox, mọi bộ phận của thiết bị sẽ được bảo mật, từ phần cứng đến phần mềm. Nền tảng sẽ đảm bảo dữ liệu cá nhân không bị lộ ra ngoài".

Một tính năng nổi bật khác tên là Blockchain Keystore cho phép người sử dụng lưu trữ private key đến ví tiền Bitcoin và tiền mã hóa ngay trên điện thoại Samsung.

Ngoài ra, cửa hàng Galaxy Store của Samsung còn có một ứng dụng ví tiền mã hóa tên Blockchain Wallet. Ứng dụng cho phép người dùng lưu trữ Bitcoin, Ethereum cùng một số token khác ngay trên smartphone.

Trước đó vào năm 2019, truyền thông Hàn Quốc từng đưa tin Samsung đã phát triển một mạng blockchain, có thể ra mắt token riêng. Từ đó đến nay, chưa có thêm thông tin chi tiết về dự án này.

Năm 2022, công ty quản lý tài sản Samsung Asset Management cũng lên kế hoạch thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) tập trung vào blockchain tại châu Á.

Với lượng người dùng lớn và tiềm lực công nghệ, tài chính mạnh mẽ, Samsung có thể làm "rung chuyển thị trường toàn cầu" khi đưa tiền mã hóa đến với hàng tỉ người dùng trên khắp thế giới.