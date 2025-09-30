Singapore chấp nhận thanh toán tại cửa hàng bằng stablecoin

OKX Singapore triển khai thanh toán stablecoin tại các cửa hàng GrabPay

Ngày 30.9, sàn giao dịch tiền mã hóa OKX cho biết khách hàng tại Singapore từ nay có thể sử dụng OKX Pay để thanh toán bằng stablecoin tại hàng loạt cửa hàng trong hệ sinh thái GrabPay. Các giao dịch được thực hiện bằng USDC hoặc USDT, sau đó sẽ được quy đổi sang XSGD, stablecoin gắn với đồng đô la Singapore do StraitsX phát hành.

Đây là lần đầu tiên stablecoin được tích hợp trực tiếp vào mạng lưới GrabPay, một trong những hệ thống thanh toán phổ biến tại Singapore. Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng của stablecoin từ tài sản số sang công cụ thanh toán thực tế. Tại Singapore, trước đó chuỗi bách hóa Metro cũng đã bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng stablecoin, cho thấy mức độ ứng dụng ngày càng mở rộng.

OKX Singapore triển khai thanh toán stablecoin tại các cửa hàng GrabPay ẢNH: AI

Không chỉ ở Singapore, xu hướng thanh toán qua stablecoin cũng đang được các tập đoàn tài chính toàn cầu khai thác. Ngày 30.9, Visa công bố sẽ thử nghiệm phương thức thanh toán quốc tế bằng stablecoin, thay vì yêu cầu doanh nghiệp phải nạp sẵn tiền mặt vào tài khoản địa phương. Theo Visa, động thái này nhằm tận dụng lợi thế tốc độ và giảm lượng vốn bị giam trong các loại tiền tệ khác nhau. Thử nghiệm diễn ra ngay sau khi Mỹ thông qua Đạo luật Genius, bộ khung pháp lý đầu tiên cho stablecoin, mở đường cho sự tham gia chính thống của các định chế lớn.

Tương lai của thanh toán số

Sự kiện OKX Singapore hợp tác cùng GrabPay cho thấy chiến lược hợp tác thay vì đối đầu giữa fintech và tài chính truyền thống. Thay vì xây dựng một hệ thống thanh toán mới từ đầu, stablecoin được tích hợp trực tiếp vào hạ tầng sẵn có, nhờ đó vừa dễ tiếp cận với người dùng, vừa đảm bảo tuân thủ pháp lý tại địa phương.

Đối với OKX, vốn là một trong 10 sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, việc đưa stablecoin vào hệ sinh thái GrabPay là bước đi nhằm mở rộng vai trò từ nền tảng giao dịch tài sản số sang công cụ tài chính hàng ngày. Đây cũng là tín hiệu cho thấy Singapore đang trở thành "phòng thí nghiệm" quan trọng của các ứng dụng blockchain trong thanh toán.

Tương lai hợp tác thay vì đối đầu giữa fintech và tài chính truyền thống ẢNH: REUTERS

Việc stablecoin liên tục được chấp nhận, từ cửa hàng Metro, hệ sinh thái GrabPay ở Singapore cho tới thí điểm thanh toán quốc tế của Visa cho thấy loại tài sản này đang dịch chuyển từ biên giới của thị trường crypto vào trung tâm hệ thống tài chính. Tuy nhiên, cùng với tiềm năng, các cơ quan quản lý vẫn đặt ra câu hỏi về an toàn, minh bạch và tác động đến ngân hàng truyền thống.

Dù vậy, xu hướng rõ ràng là stablecoin ngày càng trở thành một phần trong hạ tầng thanh toán toàn cầu. Trong khi đó, Singapore với môi trường pháp lý cởi mở nhưng chặt chẽ, nhiều khả năng sẽ tiếp tục là điểm đến thử nghiệm hàng đầu cho các sáng kiến tài chính dựa trên blockchain.