Bitcoin tăng vọt trong ngày đầu chính phủ Mỹ đóng cửa

Dữ liệu từ Binance cho thấy, trong ngày 2.10, mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mức 118.000 USD, tăng 4% trong vòng 24 giờ. Có lúc, Bitcoin tăng lên 119.000 USD. Đây là mức cao nhất trong hai tuần qua.

Không chỉ Bitcoin, loạt tiền số khác cũng đồng loạt tăng giá. Trong vòng 24 giờ qua, Ethereum, tiền số lớn thứ hai thế giới, tăng 5,9%, cán mốc 4.381 USD mỗi token. Các token BNB, Solana và XRP lần lượt tăng 2,5%, 6,3% và 4,2%.

Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền số đạt 4.070 tỉ USD, tăng 4,01%. Chỉ số CoinMarketCap 20 tăng 4,11%.

Theo Cointelegraph, việc chính phủ Mỹ đóng cửa gần như không tác động đến tâm lý lạc quan của các tài sản rủi ro, trong đó có tiền số. Chỉ số Fear and Greed (Tham lam và Sợ hãi) tăng 9 điểm trong vòng 1 ngày, từ 42 điểm lên 51 điểm.

Không chỉ Bitcoin, giá vàng cũng tăng vọt lên mức kỷ lục, báo hiệu nhu cầu với các kênh phòng ngừa rủi ro truyền thống cũng được ưu tiên.

Thoạt nhìn, việc đóng cửa chính phủ Mỹ dường như giúp Bitcoin tăng trong ngắn hạn, tuy nhiên vẫn còn nhiều nghi vấn về sự bền vững của thị trường.

Bitcoin từng giảm mạnh khi chính phủ Mỹ đóng cửa

Năm 2018, Bitcoin đã giảm 9% khi chính phủ Mỹ đóng cửa vào cuối năm. Khi đó, tác động kinh tế đến gần như lập tức khi chi tiêu chính phủ giảm mạnh, việc công bố dữ liệu bị trì hoãn.

7 năm trước, thị trường chứng khoán Mỹ cũng giảm 12%, chỉ 10 ngày trước khi chính phủ đóng cửa vào ngày 22.12.2028. Chưa đầy một tháng sau, thị trường đảo chiều. Các nhà đầu tư dài hạn đã thắng thế.

Cùng thời điểm, Bitcoin đã bị tác động tiêu cực khi giảm từ 3.900 USD xuống còn 3.500 USD. Đà giảm giá kéo dài suốt 35 ngày. Trước đó hai tuần, Bitcoin đã giảm 42%, khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng bối cảnh Mỹ đóng cửa chính phủ hiện nay khác rất nhiều năm 2018. 7 năm trước, Lực lượng đặc nhiệm tài chính (Financial Action Task Force - FATF) đã cập nhật các hướng dẫn liên quan đến hoạt động tài sản ảo, trong đó có cả sàn giao dịch tiền điện tử, các nhà cung cấp dịch vụ ví. Mọi hoạt động liên quan đến giao dịch tiền số khi đó được giám sát chặt chẽ bởi cơ quan quản lý.

Trong khi hiện tại, hàng loạt luật được Tổng thống Donald Trump thông qua từ đầu nhiệm kỳ đã mở đường cho tài sản số trở thành một kênh đầu tư chính thống. Các quỹ ETF Bitcoin tiếp tục thu hút dòng tiền lớn trong ngày đầu tiên chính phủ đóng cửa, với 430 triệu USD được đổ vào. Biến động giá của Bitcoin không còn phụ thuộc quá nhiều vào cổ phiếu cũng khiến nó trở thành một kênh đầu tư phòng hộ độc lập.

Các nhà phân tích cho rằng trong bối cảnh hiện tại, việc chính phủ Mỹ đóng cửa có thể mang lại lợi ích cho Bitcoin trong 30 ngày tới. Ngay cả những suy yếu kinh tế trong ngắn hạn có thể gây áp lực lên thị trường truyền thống, Bitcoin vẫn có thể tăng giá. Nhu cầu bền vững của doanh nghiệp với Bitcoin như một tài sản dự trữ sẽ là động lực tăng giá ổn định trong bối cảnh thị trường biến động.

Nhiều dự báo cho thấy Bitcoin có thể sớm cán mốc 120.000 USD mỗi token trong tháng 10 khi Fed (Cục Dự trữ liên bang Mỹ) có thể cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, dữ liệu từ CoinGlass cho thấy trong 12 năm qua, tháng 10 luôn là lúc Bitcoin tăng giá mạnh nhất trong năm. Ngoài Bitcoin, altcoin (những token không phải Bitcoin) cũng có thể bước vào "mùa tăng giá" mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý thị trường tiền số vẫn còn nhiều diễn biến bất ngờ, người chơi không nên quá FOMO (sợ bỏ lỡ) khi thấy giá tăng trong ngắn hạn.