YouTube đóng cửa các kênh dùng AI tạo các đoạn phim ngắn giả mạo

Mạng video thuộc sở hữu của Google đã tắt hai kênh Screen Culture và KH Studio, được ghi nhận đã có hơn 2 triệu người đăng ký và đạt hơn 1 tỉ lượt xem. Theo Deadline, hai kênh này có trụ sở tại Ấn Độ và Georgia, trước đó YouTube đã đình chỉ hiện quảng cáo trên hai kênh này sau khi có cáo buộc về việc đã đăng tải những video quảng cáo giả mạo sử dụng AI tổng hợp.

Những kênh này đã trở lại kiếm tiền khi bắt đầu thêm thông tin rằng nội dung là trailer của người hâm mộ, bắt chước các bộ phim vào tiêu đề video, nhưng sau đó lại thay đổi chúng. Hành động này được YouTube khẳng định đã vi phạm chính sách về spam và siêu dữ liệu gây hiểu nhầm, và hai kênh bị chấm dứt hoạt động.

Ảnh bìa YouTube cho đoạn phim giả Fantastic Four trên kênh Screen Culture Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Điều tra của trang Deadline cho biết Screen Culture đã ghép các đoạn phim chính thức với hình ảnh do AI tạo ra để tạo nên các đoạn trailer phim nhằm đánh lừa người xem trên YouTube. Kênh này đã tạo ra 23 bản cho phim The Fantastic Four: First Steps vào tháng 3, một số phiên bản được xếp hạng cao hơn cả phim ngắn quảng cáo chính thức trên kết quả tìm kiếm YouTube.

Hành động này diễn ra sau thời điểm Disney gửi thư yêu cầu ngừng vi phạm bản quyền cho Google, cáo buộc các mô hình và dịch vụ đào tạo trí tuệ nhân tạo của Google vi phạm bản quyền của họ trên quy mô "khổng lồ". Disney cho rằng hành vi cố ý vi phạm bản quyền của Google đặc biệt đáng báo động vì họ đang tận dụng vị thế thống trị trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo sinh và trên nhiều thị trường khác để phổ biến rộng rãi các dịch vụ AI vi phạm bản quyền của mình.

Trong khi đó một số hãng phim Hollywood như Warner Bros Discovery và Sony thay vì bảo vệ bản quyền các video này lại bí mật yêu cầu YouTube đảm bảo doanh thu quảng cáo từ các video sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ thuộc về họ.