Apple làm gì với những chiếc iPhone bị trả lại sau khi mở hộp?

Kiến Văn
Kiến Văn
29/12/2025 07:37 GMT+7

Apple không chỉ bán các sản phẩm điện tử qua các cửa hàng điện tử toàn cầu mà còn trực tiếp tại các cửa hàng Apple Store.

Apple Store là nơi thuận tiện cho khách hàng trong việc mua sắm và trả lại các sản phẩm bị lỗi hoặc không còn sử dụng. Tùy thuộc vào tình trạng sản phẩm, Apple có thể bán lại hoặc gửi chúng đến cơ sở tân trang, sau đó mở bán trên cửa hàng trực tuyến chuyên bán sản phẩm tân trang của công ty.

Apple làm gì với những chiếc iPhone bị trả lại sau khi mở hộp? - Ảnh 1.

Cửa hàng tân trang của Apple chỉ bán các sản phẩm do công ty xử lý

ẢNH: REUTERS

Cửa hàng tân trang của Apple cung cấp nhiều loại sản phẩm, bao gồm iPhone đã qua sử dụng và MacBook tân trang. Tuy nhiên, chỉ những sản phẩm đã trải qua chương trình tân trang của Apple mới được bán tại đây. Chương trình này áp dụng cho các sản phẩm được trả lại trong tình trạng đã mở hộp và đã qua sử dụng nhằm đảm bảo rằng khách hàng tránh được những sai lầm phổ biến khi mua iPhone cũng như thiết bị hoạt động hoàn hảo.

Chuỗi tân trang giúp Apple đảm bảo chất lượng iPhone đã qua sử dụng

Điểm đến của sản phẩm Apple đã qua sử dụng sau khi trả lại phụ thuộc vào mức độ sử dụng. Nếu người dùng trả lại một chiếc iPhone còn nguyên niêm phong, cửa hàng có thể nhanh chóng nhập kho lại sản phẩm đó, mặc dù chính sách này có thể khác nhau giữa các cửa hàng.

Tuy nhiên, nếu sản phẩm đã được mở và sử dụng, nó sẽ không được bán lại mà sẽ được gửi đến nhà máy tân trang của Apple. Tại đây, sản phẩm sẽ trải qua quy trình kiểm tra và tân trang toàn diện, bao gồm kiểm tra chức năng, thay thế mô-đun bị lỗi, vệ sinh và đóng gói lại hoàn chỉnh.

Sau khi hoàn tất quy trình tân trang, sản phẩm sẽ được bán lại trên cửa hàng trực tuyến của Apple dành cho sản phẩm đã được chứng nhận tân trang. Khách hàng chỉ có thể mua các sản phẩm này qua trang web mà không thể tìm thấy tại các cửa hàng truyền thống. Hiện tại, thông tin về nơi lưu trữ các sản phẩm tân trang trong thời gian này vẫn chưa được công bố, nhưng có khả năng chúng được giữ trong một kho riêng biệt.

