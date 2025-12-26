Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Sản phẩm

Những sản phẩm nổi bật của Apple trong năm 2025

Kiến Văn
Kiến Văn
26/12/2025 08:50 GMT+7

Khi năm 2025 sắp khép lại, đã đến lúc điểm lại những sản phẩm mà Apple giới thiệu trong suốt 12 tháng qua.

Tuy Apple không liên tục ra mắt sản phẩm mới, nhưng công ty vẫn mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho người hâm mộ trong năm 2025.

iPhone 17

Khi tin đồn về iPhone 17 xuất hiện, nhiều người không kỳ vọng vào sản phẩm, đặc biệt khi gần như không khác biệt so với iPhone 16. Nhưng khi ra mắt, iPhone 17 đã gây ấn tượng mạnh. Apple giữ nguyên giá bán nhưng tăng dung lượng lưu trữ cơ bản từ 128 GB lên 256 GB. Thời lượng pin được cải thiện, chip hiệu quả hơn và các màu sắc mới lạ khiến iPhone 17 trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn nâng cấp.

Apple đã giới thiệu những sản phẩm nổi bật nào trong năm 2025? - Ảnh 1.

Loạt iPhone 17 nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng

ẢNH: REUTERS

Đặc biệt, camera trên iPhone 17 cũng được nâng cấp đáng kể với ống kính selfie mới và hai cảm biến 48 MP cho camera sau. Với lớp bảo vệ Ceramic Shield 2 và chip Wi-Fi, Bluetooth tự phát triển, iPhone 17 xứng đáng được coi là chiếc iPhone không thuộc dòng Pro tốt nhất mà Apple từng sản xuất. Hơn nữa, mẫu kế nhiệm dự kiến sẽ chỉ ra mắt vào đầu năm 2027 khiến iPhone 17 thêm nổi bật.

iPhone 17 Pro Max

Không phải năm nào dòng Pro cũng là lựa chọn tốt nhất, nhưng iPhone 17 Pro Max trong năm nay thực sự nâng tầm. Mặc dù thiết kế và màu sắc có thể gây tranh cãi, Apple đã dành sự chăm chút xứng đáng cho mẫu cao cấp này. Chip A19 Pro mới mang lại hiệu suất vượt trội, cùng buồng hơi mới giúp làm mát thiết bị hiệu quả, đảm bảo màn hình không bị mờ và pin sử dụng lâu hơn.

Camera selfie cũng được nâng cấp với ba ống kính 48 MP và khả năng zoom quang cải tiến, giúp việc quay video và chụp ảnh trở nên tốt hơn. Các tính năng khác như lớp bảo vệ Ceramic Shield 2, chip Wi-Fi và Bluetooth độc quyền, cùng bộ nhớ trong lên đến 2 TB khiến sản phẩm trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người sáng tạo nội dung.

Apple Watch SE 3

Mặc dù Apple Watch Series 11 và Watch Ultra 3 có thể thu hút những người muốn nâng cấp, Watch SE 3 đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hầu hết người dùng với mức giá hợp lý 249 USD sau ba năm chờ đợi từ Watch SE 2.

Apple đã giới thiệu những sản phẩm nổi bật nào trong năm 2025? - Ảnh 2.

Mức giá 249 USD khiến Apple Watch SE 3 thêm phần hấp dẫn

ẢNH: APPLE

Apple Watch SE 3 được trang bị màn hình luôn bật, cảm biến theo dõi giấc ngủ và nhiệt độ, chip S10 nhanh hơn cùng khả năng kết nối 5G. Thời lượng pin được cải thiện lên đến 32 giờ nhờ chế độ tiết kiệm pin mới và khả năng sạc nhanh cho phép sạc từ 0 đến 80% chỉ trong 45 phút. Ngoài ra, Apple cũng tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ lên 64 GB và cải thiện khả năng chống nứt vỡ gấp bốn lần so với thế hệ trước.

AirPods Pro 3

Mặc dù vẫn sử dụng chip H2 như tiền nhiệm AirPods Pro 2 ra mắt ba năm trước, thiết kế mới của AirPods Pro 3 giúp cải thiện chất lượng âm thanh và khả năng khử tiếng ồn chủ động (ANC). Với các đầu mút xốp mới, khả năng ANC đã được nâng cao gấp đôi so với thế hệ trước.

AirPods Pro 3 cũng được trang bị cảm biến nhịp tim giúp người dùng theo dõi sức khỏe trong khi tập luyện. Thời gian nghe nhạc trên một lần sạc tăng từ 6 giờ lên 8 giờ, mặc dù thời gian sử dụng tổng thể giảm từ 30 giờ xuống còn 24 giờ. Với những cải tiến này, AirPods Pro 3 đã trở thành một trong những tai nghe không dây tốt nhất trên thị trường.

MacBook Air M4

Kể từ khi chip M1 ra mắt vào năm 2020, MacBook Air đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho những người tìm kiếm một chiếc MacBook mới. Với thế hệ M4, hiệu suất đồ họa và các tác vụ AI đã được cải thiện, cùng với bộ nhớ hợp nhất lên đến 32 GB.

Apple đã giới thiệu những sản phẩm nổi bật nào trong năm 2025? - Ảnh 3.

MacBook Air M4 cung cấp hiệu suất cải tiến mạnh mẽ so với tiền nhiệm

ẢNH: ENGADGET

Thời lượng pin của sản phẩm vẫn giữ nguyên ở mức 18 giờ và camera trước 12 MP mới với hỗ trợ Desk View đã nâng cao trải nghiệm người dùng. Với màu sắc mới và thiết kế tinh tế, MacBook Air M4 trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai có ngân sách hạn chế.

