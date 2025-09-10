Apple bổ sung kết nối 5G và cảm biến huyết áp cho 3 mẫu Watch mới

Trong sự kiện Awe Dropping diễn ra vào rạng sáng 10.9 (giờ Việt Nam), Apple chính thức ra mắt ba mẫu đồng hồ thông minh mới là Apple Watch SE 3, Series 11 và Ultra 3. Các sản phẩm này chủ yếu tập trung vào cải tiến kết nối 5G, cải thiện hiển thị và mở rộng khả năng theo dõi sức khỏe.

Apple Watch SE 3 là phiên bản tiết kiệm nhất trong ba mẫu đồng hồ được Apple công bố. Thiết bị được trang bị chip S10 cải tiến, hỗ trợ màn hình Always-On lần đầu xuất hiện trên dòng SE cũng như sạc nhanh, cho phép sử dụng thêm 8 giờ chỉ sau 15 phút sạc. Thời lượng pin duy trì khoảng 18 giờ. Mặt kính Ion‑X được sử dụng và đã tăng độ bền, chống trầy xước tốt hơn so với thế hệ trước.

Apple Watch SE 3 là mẫu đồng hồ phổ thông với màn hình Always-On, chip S10, pin 18 giờ và hỗ trợ 5G, phù hợp nhu cầu cơ bản ẢNH: APPLE

SE 3 cũng bổ sung các thao tác điều khiển bằng cử chỉ như chạm đôi và xoay cổ tay, tích hợp cảm biến nhiệt độ cổ tay, Sleep Score, phát hiện ngưng thở khi ngủ và ước tính rụng trứng. Các tính năng này có tính hỗ trợ, không thay thế chẩn đoán y khoa. Thiết bị cũng hỗ trợ kết nối 5G để cải thiện tốc độ truyền dữ liệu.

Apple Watch Series 11 được giới thiệu như bản nâng cấp đáng chú ý về khả năng theo dõi sức khỏe. Đây là mẫu đồng hồ Apple mỏng nhất từ trước đến nay, trang bị tính năng cảnh báo tăng huyết áp, dựa trên việc phân tích dữ liệu nhịp tim và theo dõi liên tục trong 30 ngày để phát hiện dấu hiệu huyết áp cao. Tính năng Sleep Score cũng giúp đánh giá chất lượng giấc ngủ dựa trên độ ổn định, thời gian và số lần thức giấc. Pin được kéo dài lên đến 24 giờ sử dụng, hỗ trợ sạc nhanh tương tự mẫu SE 3. Mặt kính Ion‑X trên Series 11 được gia cường, tăng khả năng chống trầy xước nhờ lớp phủ gốm đặc biệt.

Phiên bản tiêu chuẩn Apple Watch Series 11 được nâng cấp với cảm biến huyết áp, Sleep Score, pin 24 giờ và mặt kính Ion-X bền hơn, hỗ trợ cử chỉ và 5G

ẢNH: APPLE

Thiết bị cũng cho phép kết nối 5G với ăng ten thiết kế lại nhằm cải thiện độ ổn định kết nối. Series 11 có các lựa chọn màu cơ bản và các phiên bản vỏ titan.

Apple Watch Ultra 3 là mẫu cao cấp, hướng đến người dùng yêu thích hoạt động ngoài trời và khám phá địa hình. Đáng chú ý nhất là tính năng kết nối vệ tinh hai chiều, cho phép gửi tin nhắn, chia sẻ vị trí và gọi cấp cứu khi không có sóng di động hay Wi‑Fi. Màn hình sử dụng công nghệ LTPO3 OLED góc rộng, lớn hơn, sáng hơn và có viền mỏng hơn 24% so với trước, giúp nâng cao trải nghiệm hiển thị.

Apple Ultra 3 có kết nối vệ tinh, pin 72 giờ, vỏ titanium bền bỉ và màn hình LTPO3 OLED sáng hơn ẢNH: APPLE

Thời lượng pin đạt 42 giờ trong điều kiện sử dụng bình thường và có thể kéo dài đến 72 giờ ở chế độ tiết kiệm năng lượng. Tương tự Series 11, Ultra 3 cũng trang bị tính năng cảnh báo tăng huyết áp và Sleep Score, cùng với kết nối 5G. Vỏ máy được làm từ titan tái chế, thiết kế bền bỉ phù hợp với điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Cả ba mẫu đồng hồ đều đã cho phép đặt trước và dự kiến sẽ giao hàng từ ngày 19.9. Mức giá khởi điểm tại thị trường Mỹ lần lượt là 249 USD cho SE 3, 399 USD cho Series 11 và 799 USD cho Ultra 3. Apple chưa công bố thời điểm cụ thể phát hành tại Việt Nam, nhưng dự kiến các đại lý phân phối chính hãng sẽ cập nhật trong tháng 10.