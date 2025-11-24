Thông tin về iOS 27 khiến iFan nửa mừng nửa lo

Theo PhoneArena, sau hàng loạt phàn nàn về sự bất ổn của iOS 26, Apple được cho là sẽ áp dụng chiến lược 'Snow Leopard' huyền thoại năm xưa: Hy sinh sự hào nhoáng để đổi lấy một hệ điều hành iOS 27 hoàn thiện.

Apple sẽ tập trung sửa lỗi toàn diện trên iOS 27

Người dùng iPhone đang kỳ vọng vào những tính năng đột phá trên iOS 27 có thể sẽ phải thất vọng, hoặc ngược lại, thở phào nhẹ nhõm. Theo nguồn tin uy tín từ nhà báo Mark Gurman của tờ Bloomberg, Apple đang lên kế hoạch biến năm 2027 thành năm của sự ổn định, thay vì chạy đua theo các tính năng mới bóng bẩy.

iOS 27 sẽ ra đời với mục tiêu 'dọn dẹp tàn dư' của iOS 26 ẢNH: PHONEARENA

Giới công nghệ ví von động thái này với bản cập nhật OS X Snow Leopard năm 2009 - phiên bản không có tính năng mới nào đáng kể nhưng lại được yêu thích bậc nhất lịch sử Apple nhờ độ mượt mà và ổn định tuyệt đối.

Nguyên nhân của sự thay đổi này đến từ 'mớ hỗn độn' mà iOS 26 và giao diện Liquid Glass để lại. Dù đẹp mắt, nhưng phiên bản hiện tại đang hứng chịu cơn bão chỉ trích vì hàng loạt vấn đề nghiêm trọng như:

Pin tụt không phanh không rõ nguyên nhân.

Máy nóng ran ngay cả khi thực hiện tác vụ nhẹ như lướt web.

Lỗi giao diện, giật lag khi điều hướng.

Bàn phím bị đơ hoặc biến mất ngẫu nhiên.

Các kỹ sư của Apple hiện được lệnh phải truy tìm và sửa lỗi từng dòng code, loại bỏ các phần mềm thừa thãi để đảm bảo iOS 27 hoạt động trơn tru nhất có thể.

Bước đệm cho iPhone Fold và siêu AI ‘Veritas’

Sự ổn định này không chỉ để chiều lòng người dùng mà còn là bước chuẩn bị sống còn cho tương lai. Apple cần một nền tảng phần mềm vững chắc để vận hành các thiết bị iPhone màn hình gập phức tạp sắp ra mắt. Một giao diện cơ bản còn giật lag thì không thể gánh vác được cơ chế đa nhiệm trên màn hình gập.

Ngoài ra, để cạnh tranh với Gemini của Google, Apple cần hệ điều hành tối ưu hóa cực tốt để chạy các mô hình AI (trí tuệ nhân tạo) nặng, trong đó có bản nâng cấp Siri và dự án chatbot bí mật mang tên mã 'Veritas'.

Nhìn chung, một bản cập nhật 'nhàm chán' nhưng ổn định, pin tốt và không lỗi vặt có lẽ là điều mà người dùng iPhone đang khao khát nhất lúc này, hơn là những tính năng quảng cáo hào nhoáng nhưng thiếu thực tế, cũng như 'bóp nghẹt' những trải nghiệm hằng ngày.