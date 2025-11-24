Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Thông tin về iOS 27 khiến iFan nửa mừng nửa lo

Phong Đỗ
Phong Đỗ
24/11/2025 14:34 GMT+7

iOS 27 sẽ không có đột phá nào về tính năng vì Apple muốn tập trung vào việc sửa lỗi quá nhiệt và hao pin.

Theo PhoneArena, sau hàng loạt phàn nàn về sự bất ổn của iOS 26, Apple được cho là sẽ áp dụng chiến lược 'Snow Leopard' huyền thoại năm xưa: Hy sinh sự hào nhoáng để đổi lấy một hệ điều hành iOS 27 hoàn thiện.

Apple sẽ tập trung sửa lỗi toàn diện trên iOS 27

Người dùng iPhone đang kỳ vọng vào những tính năng đột phá trên iOS 27 có thể sẽ phải thất vọng, hoặc ngược lại, thở phào nhẹ nhõm. Theo nguồn tin uy tín từ nhà báo Mark Gurman của tờ Bloomberg, Apple đang lên kế hoạch biến năm 2027 thành năm của sự ổn định, thay vì chạy đua theo các tính năng mới bóng bẩy.

Thông tin về iOS 27 khiến iFan nửa mừng nửa lo - Ảnh 1.

iOS 27 sẽ ra đời với mục tiêu 'dọn dẹp tàn dư' của iOS 26

ẢNH: PHONEARENA

Giới công nghệ ví von động thái này với bản cập nhật OS X Snow Leopard năm 2009 - phiên bản không có tính năng mới nào đáng kể nhưng lại được yêu thích bậc nhất lịch sử Apple nhờ độ mượt mà và ổn định tuyệt đối.

Nguyên nhân của sự thay đổi này đến từ 'mớ hỗn độn' mà iOS 26 và giao diện Liquid Glass để lại. Dù đẹp mắt, nhưng phiên bản hiện tại đang hứng chịu cơn bão chỉ trích vì hàng loạt vấn đề nghiêm trọng như:

  • Pin tụt không phanh không rõ nguyên nhân.
  • Máy nóng ran ngay cả khi thực hiện tác vụ nhẹ như lướt web.
  • Lỗi giao diện, giật lag khi điều hướng.
  • Bàn phím bị đơ hoặc biến mất ngẫu nhiên.

Các kỹ sư của Apple hiện được lệnh phải truy tìm và sửa lỗi từng dòng code, loại bỏ các phần mềm thừa thãi để đảm bảo iOS 27 hoạt động trơn tru nhất có thể.

Bước đệm cho iPhone Fold và siêu AI ‘Veritas’

Sự ổn định này không chỉ để chiều lòng người dùng mà còn là bước chuẩn bị sống còn cho tương lai. Apple cần một nền tảng phần mềm vững chắc để vận hành các thiết bị iPhone màn hình gập phức tạp sắp ra mắt. Một giao diện cơ bản còn giật lag thì không thể gánh vác được cơ chế đa nhiệm trên màn hình gập.

Ngoài ra, để cạnh tranh với Gemini của Google, Apple cần hệ điều hành tối ưu hóa cực tốt để chạy các mô hình AI (trí tuệ nhân tạo) nặng, trong đó có bản nâng cấp Siri và dự án chatbot bí mật mang tên mã 'Veritas'.

Nhìn chung, một bản cập nhật 'nhàm chán' nhưng ổn định, pin tốt và không lỗi vặt có lẽ là điều mà người dùng iPhone đang khao khát nhất lúc này, hơn là những tính năng quảng cáo hào nhoáng nhưng thiếu thực tế, cũng như 'bóp nghẹt' những trải nghiệm hằng ngày.

Tin liên quan

Những 'điểm yếu' iOS khiến người dùng iPhone ngán ngẩm

Những 'điểm yếu' iOS khiến người dùng iPhone ngán ngẩm

Mặc dù doanh số iPhone vẫn tăng trưởng mạnh mẽ nhưng không phải tất cả tính năng iOS trên thiết bị này đều hoạt động hoàn hảo.

Khám phá thêm chủ đề

Apple Google Tính năng IOS Sửa lỗi cập nhật Giao diện Phần mềm Phiên bản hệ điều hành Màn hình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận