Phát hiện nhiều cá thể rồng Nam Mỹ không có hồ sơ hợp pháp nuôi nhốt

Ngày 12.12, tổ công tác Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 - Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp Công an xã Nhà Bè kiểm tra nhà không số ở ấp 75 (xã Nhà Bè, TP.HCM) phát nhiều rồng đất (rồng Nam Mỹ) không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Kiểm lâm kiểm tra tại nhà không số ở xã Nhà Bè phát nhiều rồng Nam Mỹ không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp ẢNH: CTV

Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chủ nhà đang nuôi nhốt 75 con rồng Nam Mỹ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Các cá thể rồng Nam Mỹ có tổng trọng lượng khoảng 61,8 kg, chiều dài mỗi con khoảng 40 - 80 cm, thuộc phụ lục II trong Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Tổ công tác đã tạm giữ số rồng Nam Mỹ nói trên, đưa về Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, cơ sở 2 (xã An Nhơn Tây) để nuôi dưỡng và xử lý theo quy định.

Lực lượng kiểm lâm kiểm tra, tạm giữ nhiều cá thể rồng Nam Mỹ tại một điểm nuôi nhốt ở xã Củ Chi ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 10.12, lực lượng kiểm lâm cũng kiểm tra, tạm giữ nhiều cá thể rồng Nam Mỹ và một số cá thể rùa (rùa núi vàng, rùa cựa châu Phi) tại một điểm nuôi nhốt ở xã Củ Chi. Toàn bộ số động vật trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.