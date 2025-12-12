Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phát hiện nhiều cá thể rồng Nam Mỹ không có hồ sơ hợp pháp nuôi nhốt

Trần Kha
Trần Kha
12/12/2025 22:34 GMT+7

Nhiều cá thể rồng Nam Mỹ bị phát hiện nuôi nhốt trái phép tại nhà không số ở xã Nhà Bè và xã Củ Chi, TP.HCM. Kiểm lâm tạm giữ số động vật này để xử lý.

Ngày 12.12, tổ công tác Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 - Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp Công an xã Nhà Bè kiểm tra nhà không số ở ấp 75 (xã Nhà Bè, TP.HCM) phát nhiều rồng đất (rồng Nam Mỹ) không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Phát hiện nhiều cá thể rồng Nam Mỹ không có hồ sơ hợp pháp nuôi nhốt- Ảnh 1.

Kiểm lâm kiểm tra tại nhà không số ở xã Nhà Bè phát nhiều rồng Nam Mỹ không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp

ẢNH: CTV

Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chủ nhà đang nuôi nhốt 75 con rồng Nam Mỹ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Các cá thể rồng Nam Mỹ có tổng trọng lượng khoảng 61,8 kg, chiều dài mỗi con khoảng 40 - 80 cm, thuộc phụ lục II trong Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Tổ công tác đã tạm giữ số rồng Nam Mỹ nói trên, đưa về Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, cơ sở 2 (xã An Nhơn Tây) để nuôi dưỡng và xử lý theo quy định.

Phát hiện nhiều cá thể rồng Nam Mỹ không có hồ sơ hợp pháp nuôi nhốt- Ảnh 2.

Lực lượng kiểm lâm kiểm tra, tạm giữ nhiều cá thể rồng Nam Mỹ tại một điểm nuôi nhốt ở xã Củ Chi

ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 10.12, lực lượng kiểm lâm cũng kiểm tra, tạm giữ nhiều cá thể rồng Nam Mỹ và một số cá thể rùa (rùa núi vàng, rùa cựa châu Phi) tại một điểm nuôi nhốt ở xã Củ Chi. Toàn bộ số động vật trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tin liên quan

TP.HCM: Phát hiện tê tê Java quý bò trước nhà, dân bắt giao kiểm lâm

TP.HCM: Phát hiện tê tê Java quý bò trước nhà, dân bắt giao kiểm lâm

Tê tê Java quý bò trước nhà ở Q.Bình Tân cũ, nay là phường An Lạc (TP.HCM) đã được người dân bắt giữ và giao nộp cho kiểm lâm, góp phần bảo vệ loài động vật hoang dã nguy cấp.

Khám phá thêm chủ đề

rồng nam mỹ Kiểm lâm Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 CITES Chi cục Kiểm lâm TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận